16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Неделя науки — 2026" в Самарском ГАУ: от микроклональной ежевики до федеральных стандартов для дронов В Самарской области состоялась стратегическая сессия по развитию промышленного туризма Самарский Дом дружбы народов: воспитание гражданской идентичности через рассказ о национальном колорите Облсуд удовлетворил иск об изъятии у Самары 7,5 тыс. гектаров леса В Самаре на ул. Ново-Садовой отключены светофоры

Общество

Самарский Дом дружбы народов: воспитание гражданской идентичности через рассказ о национальном колорите

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Доме дружбы народов Самарской области, который в этом году отмечает 25-летие со дня основания, состоялось информационно-просветительское мероприятие "Этнокультурное многообразие Самарской области". Гостями стали студенты Поволжского государственного колледжа.

Фото: ГКУ СО "Дом дружбы народов"

За время деятельности Дома дружбы народов национальные общественные организации накопили богатый этнографический материал. В соответствии со Стратегией государственной национальной политики, этот опыт системно передается молодому поколению для укрепления общероссийской гражданской идентичности. Напомним, что 2026 год президентом Владимиром Путиным объявлен Годом единства народов России.

Первая часть программы была посвящена теме "Коренные народы Самарской области: культура, традиции и национальные центры". Сотрудники учреждения познакомили ребят с историей и особенностями быта народов, исторически проживающих на самарской земле. Экскурсанты узнали о традиционной русской культуре, календарных обрядах, занятиях и верованиях разных этносов, населяющих регион.

"Мы пришли на экскурсию в первый раз, и все очень понравилось. Было удивительно узнать, что в нашей губернии проживает такое большое количество народов. Особенно меня поразила мордва своей уникальной культурой и бытом. К сожалению, молодежь, и я в том числе, многого не знаем. Хорошо, что сейчас в колледжах не только читаются профессиональные дисциплины, но также проводятся и классные часы, посвященные Году единства народов России", — поделилась впечатлениями преподаватель колледжа Татьяна Якубова.

Студентка колледжа Диана Гиматдинова отметила, что такие встречи помогают лучше понять не только культуру соседей, но и собственные корни.

"Очень интересно узнавать новое про другие народы. Самарскую область, да и всю Россию, смело можно назвать одним большим домом дружбы народов, в котором все гармонично", — считает студентка.

Завершилась экскурсия оживленным обсуждением. Студенты признались, что полученные знания помогут им лучше ориентироваться в культурном многообразии родного края и осознанно гордиться его уникальным наследием.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5