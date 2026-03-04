Самарский Дом дружбы народов: воспитание гражданской идентичности через рассказ о национальном колорите

В Доме дружбы народов Самарской области, который в этом году отмечает 25-летие со дня основания, состоялось информационно-просветительское мероприятие "Этнокультурное многообразие Самарской области". Гостями стали студенты Поволжского государственного колледжа.

За время деятельности Дома дружбы народов национальные общественные организации накопили богатый этнографический материал. В соответствии со Стратегией государственной национальной политики, этот опыт системно передается молодому поколению для укрепления общероссийской гражданской идентичности. Напомним, что 2026 год президентом Владимиром Путиным объявлен Годом единства народов России.

Первая часть программы была посвящена теме "Коренные народы Самарской области: культура, традиции и национальные центры". Сотрудники учреждения познакомили ребят с историей и особенностями быта народов, исторически проживающих на самарской земле. Экскурсанты узнали о традиционной русской культуре, календарных обрядах, занятиях и верованиях разных этносов, населяющих регион.

"Мы пришли на экскурсию в первый раз, и все очень понравилось. Было удивительно узнать, что в нашей губернии проживает такое большое количество народов. Особенно меня поразила мордва своей уникальной культурой и бытом. К сожалению, молодежь, и я в том числе, многого не знаем. Хорошо, что сейчас в колледжах не только читаются профессиональные дисциплины, но также проводятся и классные часы, посвященные Году единства народов России", — поделилась впечатлениями преподаватель колледжа Татьяна Якубова.

Студентка колледжа Диана Гиматдинова отметила, что такие встречи помогают лучше понять не только культуру соседей, но и собственные корни.

"Очень интересно узнавать новое про другие народы. Самарскую область, да и всю Россию, смело можно назвать одним большим домом дружбы народов, в котором все гармонично", — считает студентка.

Завершилась экскурсия оживленным обсуждением. Студенты признались, что полученные знания помогут им лучше ориентироваться в культурном многообразии родного края и осознанно гордиться его уникальным наследием.