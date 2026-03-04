Иван Носков намерен сделать облик Самары "визуально спокойным и эстетичным"

Самарская губернская дума внесла изменения в закон об административных нарушениях. Изменения затрагивают требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов — габаритам, материалам, цветовому решению. Закон предусматривает штрафы за несоблюдение: от 2,5 тыс. рублей для физических лиц, до 50 тыс. рублей — для должностных лиц и до 75 тыс. рублей — для юридических лиц.

Об этом сообщил в своем канале МАХ глава Самары Иван Носков.

Указанная норма будет применяться с 1 сентября и будет распространяться на вновь установленные объекты. Для уже установленных нестационарных торговых объектов предусмотрен переходный период — один год. К 1 сентября 2027 года всем предпринимателям, работающим в Самаре в формате нестационарной торговли, нужно будет привести свои объекты в соответствие с утвержденным дизайн-кодом.

"Как и обещал, продолжаем наводить порядок во внешнем виде Самары, в том числе делаем торговые объекты более современными и визуально спокойными, и эстетичными. Это важно не только для самарцев, но и с точки зрения туристической репутации города.

В подготовке проекта закона принимали активное участие депутаты городской Думы, министерство промышленности и торговли Самарской области, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, профильный комитет Губернской думы и лично депутат Вера Попова. Благодарю за поддержку и неравнодушное отношение к областному центру всех причастных", — поблагодарил Иван Носков.