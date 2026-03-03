16+
В Самаре определены земельные участки под строительство школ и детских садов

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
26 февраля заместитель главы города Данил Морозов рассказал о приоритетах проектирования и планирования городских территорий в рамках программы "Прямой диалог" в Госпаблике администрации города Самары. Одним из них сегодня является развитие социальной инфраструктуры - строительство детских садов, школ, новых спортивных и культурных объектов. Так, на ближайшие десять лет в Самаре запланировано шесть проектов, предусматривающих строительство детских садов и школ суммарно на 1,5 тысяч мест и на 3,7 тысяч учеников, соответственно.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Одна из основных задач развития города - создание современной социальной инфраструктуры. По поручению главы города Ивана Николаевича Носкова с прошлого года мы ведем работу по формированию земельных участков и проектированию строительства на них новых соцобъектов. Особое внимание - районам новым и с плотной жилой застройкой. В прошлом году уже был принят план проектирования земельного участка под строительство школы на 650 мест и детского сада на 240 мест, в этом году приступаем к подготовке начала строительства. Завершили проектирование нового здания Школы Яктылык на улице Матросова, детского сада в границах улиц Дачной, проспекта Карла Маркса, Киевской, Сакко и Ванцетти, проекты капремонта школы №140 и пристроя школы №13, проект реконструкции стадиона "Заря". В ближайшие годы предстоит воплотить все эти проекты в жизнь", - рассказал заместитель главы города Данил Морозов.

Новые здания образовательных учреждений запланированы в Октябрьском районе (в границах улиц Дыбенко, Авроры, Печерской и внутридворового проезда; в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло, Ново-Садовой), Красноглинском районе (в границах улицы Ветвистой, проезда Березового), Куйбышевском районе (в границах улиц Белорусской, Флотской), а также на территориях Промышленного и Кировского районов.

Также, по словам Данила Морозова, продолжается строительство ФОКа в поселке Прибрежном - сегодня техническая готовность объекта составляет 85%. Завершаются внутренняя отделка помещений и фасадные работы, весной планируется доставка и начало монтажа оборудования. На проспекте Ленина продолжается строительство музейно-выставочного центра "Самара Космическая" с планетарием. Сейчас там выполняются работы по гидроизоляции, кирпичной кладке перегородок на уровне минус второго этажа.

"Строительство - лишь один из этапов масштабного процесса, которому предшествует серьезная подготовительная работа. В первую очередь мы должны пройти ключевые этапы - разработать проект и сформировать градостроительный план земельного участка. Это критически важные шаги, только после их завершения мы получаем точную оценку стоимости проекта, можем эффективно планировать бюджетные расходы", - подчеркнул Данил Морозов.

Так, в 2026 году планируется приступить к корректировке проектной документации по реконструкции здания Дома культуры в поселке Зубчаниновка. Это необходимо в связи с рядом изменений в нормативных документах на проектирование и градостроительный план земельного участка. Ведется работа над проектом реконструкции здания бывшего кинотеатра "Юность" - предусмотрен его демонтаж и строительство нового трехэтажного здания детской школы искусств.

Отвечая на вопрос одного из зрителей прямой трансляции о новых соцобъектах в микрорайоне Крутые Ключи, Данил Морозов отметил, что региональным министерством строительства там запланировано строительство дополнительного корпуса школы и нового спорткомплекса, в настоящее время уже подобраны соответствующие земельные участки.

Отметим, что часть вопросов на эфир с Данилом Морозовым поступила через платформу обратной связи "Госуслуги". Все они переданы в работу профильным департаментам. Запись эфира можно посмотреть в Госпаблике администрации города Самары.

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

