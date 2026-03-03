16+
Задолженности по зарплате футболистам "Крыльев" погасят до 15 марта

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
ФК "Крылья Советов" погасит имеющуюся задолженность по зарплате перед футболистами до 15 марта, пишет ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрия Яковлева.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что футболистам "Крыльев" два месяца не выплачивают зарплату. 

"Очень интересно в очередной раз наблюдать, как перед крайне важными играми люди пытаются расшатать ситуацию, оперируя данными, которые не соответствуют действительности. Перед Новым годом мы произвели все необходимые выплаты по зарплатам вперед, - сказал Яковлев. - Мы понимаем действующую систему получения субсидий и прогнозировали вероятность отсутствия внебюджетных средств в необходимом объеме после закрытия долговых обязательств перед "РТ-капитал". А я напомню, что львиную долю долга мы выплатили из собственных средств и реализации залогового имущества в виде "Дома промышленности". Существующая сегодня задолженность по зарплатам футболистам будет закрыта до 15 марта", - отметил Яковлев. 

Также специалист уточнил, что сотрудники клуба, базы, академии и Фонда поддержки развития футбола Самарской области - все получали и получают зарплату по графику, так как выплаты производятся из внебюджетных источников.

