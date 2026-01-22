"Крылья Советов" подписали Дани Фернандеса

"Крылья Советов" достигли соглашения о трансфере 28-летнего испанского защитника Дани Фернандеса, сообщает пресс-служба клуба.

С 2012 по 2015 г. футболист выступал за юношеские и молодежные команды мадридского "Реала". На профессиональном уровне играл за испанские клубы "Мерида", "Фуэнлабрада", "Бадахос" и "Расинг".

В сезоне 2024/2025 годах Фернандес защищал цвета "Химок". Его последним клубом был греческий "Астерас", за который сыграл 15 матчей.