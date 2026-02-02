"Крылья Советов" погасили долги перед "РТ-Капитал"

В понедельник, 2 февраля, ФК "Крылья Советов" и его руководство завершило работу по выплате долга перед компанией "РТ-Капитал".

Суммарно общий объем денежных средств доведенных до компании в счет долговых обязательств в течение последнего года составил почти 1,1 млрд рублей. Этого удалось достичь благодаря внебюджетной поддержке и собственных средств клуба.

Напомним, "Крылья Советов" занимали средства для финансовой поддержки еще в 2011 г., но не выполняли обязательства по погашению долга последние 10 лет.

Жизнь клуба идет в плановом режиме: со стороны региона и спонсоров ему обеспечено необходимое финансирование, команда готовится к весенней части чемпионата, ведется работа по усилению состава.

Председатель Совета директоров Дмитрий Яковлев прокомментировал закрытие всех долговых обязательств перед "РТ-Капитал". По его словам, долг, тянувшийся за клубом последнее десятилетие, был погашен благодаря поддержке болельщиков и стратегического партнера банка "Солидарность".

"Спасибо каждому из болельщиков, кто был рядом с клубом в эти непростые дни. Мы видели и чувствовали вашу поддержку! Каждый рубль, переведенный вами в счет долга, будет удвоен клубом и направлен на благотворительность.

Последний год мы вели планомерную работу по привлечению денежных средств, чтобы наконец-то закрыть все долговые обязательства перед "РТ-Капитал", копившиеся последнее десятилетие. Большую часть которых нам удалось закрыть из собственных источников.

Сегодня нами был оформлен кредитный договор в банке "Солидарность" для выплаты последней части долга. Он рассчитан на год и мы предполагаем закрыть его в течение этого срока равными долями.

Хочется выразить слова благодарности нашему партнеру, который взял на себя все обязательства связанные с обслуживанием кредита и иными издержками. Банк "Солидарность" и его руководство в очередной раз пришли на выручку клубу в один из самых тяжелых моментов его истории", — сказал Яковлев.