"Крылья Советов" погасили 535 млн руб. долга "РТ-Капиталу"

ПФК "Крылья Советов" погасили 535 млн руб. долговых обязательств перед "РТ-Капиталом", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Напомним, общий долг составляет 923,4 млн рублей.
Более 320 млн руб. долга погашено за счет реализации залогового объекта недвижимости — Дома промышленности, покупателем которого выступило ООО "Пензатраксервис".
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.