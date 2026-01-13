Опубликовано расписание контрольных матчей "Крыльев Советов" на сборах

Расписание контрольных матчей "Крыльев Советов" на FONBET Зимние Сборы. В рамках подготовки к рестарту сезона запланировано пять контрольных встреч.

23 января "Крылья Советов" сыграют с "ИМТ". Матч с "Торпедо" состоится 3 февраля, 9 февраля - КАМАЗ". 17 февраля самарцы встретятся с "Челябинском", а 22 февраля - с "Балтикой".

Информация о времени матчей и трансляции будет объявлена дополнительно.