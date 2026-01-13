Опубликовано расписание контрольных матчей "Крыльев Советов" на сборах

Расписание контрольных матчей "Крыльев Советов" на FONBET Зимние Сборы. В рамках подготовки к рестарту сезона запланировано пять контрольных встреч.
23 января "Крылья Советов" сыграют с "ИМТ". Матч с "Торпедо" состоится 3 февраля, 9 февраля - КАМАЗ". 17 февраля самарцы встретятся с "Челябинском", а 22 февраля - с "Балтикой".
Информация о времени матчей и трансляции будет объявлена дополнительно.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.