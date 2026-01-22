"Акрон" уступил ЦСКА в товарищеском матче на сборах в ОАЭ

В четверг, 22 января, состоялся товарищеский матч между московским футбольным клубом ЦСКА и тольяттинским "Акроном". По итогам игры счет составил 1:3 в пользу столичной команды.

Счет открыл нападающий "Акрона" Артем Дзюба на 29-й минуте. На 42-й минуте отличился форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев, а защитник ЦСКА Мойзес вывел армейцев вперед на 74-й минуте, реализовав удар со штрафного. Матия Попович забил третий мяч ЦСКА в этой встрече на 85-й минуте. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.