"Акрон" уступил ЦСКА в товарищеском матче на сборах в ОАЭ

В четверг, 22 января, состоялся товарищеский матч между московским футбольным клубом ЦСКА и тольяттинским "Акроном". По итогам игры счет составил 1:3 в пользу столичной команды.
Счет открыл нападающий "Акрона" Артем Дзюба на 29-й минуте. На 42-й минуте отличился форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев, а защитник ЦСКА Мойзес вывел армейцев вперед на 74-й минуте, реализовав удар со штрафного. Матия Попович забил третий мяч ЦСКА в этой встрече на 85-й минуте. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.