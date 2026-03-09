16+
Футбол Спорт

"Акрон" не смог удержать ничью со "Спартаком" — 3:4

МОСКВА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 9 марта, в Москве в двадцатом туре чемпионата России "Акрон" уступил подопечным Хуана Карлоса Карседо — 3:4.

Фото: ФК "Акрон"

Тольяттинцы открыли счет на 18-й минуте, Беншимол отдал передачу на Неделчару в центр и Йонуц скатил под удар Болдыреву — 0:1. Проходит 5 минут и уже хозяева сравнивают счет, Умяров увидел Солари, и аргентинец в касание попадает в притирку со штангой — 1:1. В концовке тайма с подачи Барко головой забивает Ву, который остался без опеки в штрафной — 2:1. В добавленное время Дмитриев прострелил с левого фланга, удар Угадьде приняли на себя Гудиев, отскок к Мартинсу, и Кристофер с метра расстреливает ворота "Акрона" — 3:1.

Во втором тайме красно-черные смогли вернутся в игру, Беншимол заработал пенальти и сам его реализовал — 3:2. На 62-й минуте подопечные Заура Тедеева сравняли счет. Фернандес навесил в штрафную, а Болдырев в прыжке воткнул мяч в сетку ворот Максименко — 3:3. Точку поставили хозяева на 88-й минуте, Барко сделал пас вразрез на Маркиньоса, бразилец переиграл Гудиева и пробил в пустые — 4:3. 

Следующую игру тольяттинцы проведут 15 марта в Самаре против грозненского "Ахмата".

