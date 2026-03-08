"Крылья Советов" обыграли "Динамо" из Махачкалы

В воскресенье, 8 марта, в 20 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали махачкалинское "Динамо".
Счет во встрече самарцы открыли на 9 минуте. Подачу с углового Ильзата Ахметова головой замкнул Джеффри Чинеду — 1:0. На 25 минуте встречи Ильзат Ахметов в центре поля перехватил передачу противника и вывел один на один Джеффри Чинеду, который оформил дубль — 2:0.
В следующем матче "Крылья Советов" встретятся в Нижнем Новгороде с "Пари НН". Игра 21 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 15 марта, в 17:30.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.