"Крылья Советов" арендовали нападающего Артема Шуманского

Футбольные клубы "Крылья Советов" и ЦСКА достигли договоренности об аренде нападающего Артема Шуманского до конца сезона 2025/26, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Артем Шуманский — воспитанник витебского футбола. Ранее выступал за БАТЭ, с которым выиграл Суперкубок Беларуси в 2022 году, а также завоевал бронзовые медали чемпионата, и кипрский "Арис", с которым он стал чемпионом в сезоне 2022/23, а также обладателем Суперкубка. Перешел в ЦСКА в июле 2024 года. На счету нападающего два гола в 23 матчах за столичную команду.

Впервые в сборную Беларуси был вызван в начале 2024 года, перед этим пройдя юношеские и молодежные составы.