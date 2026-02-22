"Крылья Советов" с минимальным счетом уступили "Балтике"

В воскресенье, 22 февраля, в контрольном матче "Крылья Советов" с минимальным счетом уступили калининградской "Балтике" — 0:1.
Матч прошел в формате: 45 минут + 45 минут + 45 минут. Автором единственного гола в ходе встречи стал нападающий калининградской команды Брайан Хиль, забивший на 70-й минуте. А спустя полчаса форварду самарцев Артему Шуманскому не удалось реализовать пенальти. На 121-й минуте полузащитник "Балтики" Владислав Поспелов также не реализовал 11-метровый удар.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.