"Крылья Советов" с минимальным счетом уступили "Балтике"

В воскресенье, 22 февраля, в контрольном матче "Крылья Советов" с минимальным счетом уступили калининградской "Балтике" — 0:1.

Матч прошел в формате: 45 минут + 45 минут + 45 минут. Автором единственного гола в ходе встречи стал нападающий калининградской команды Брайан Хиль, забивший на 70-й минуте. А спустя полчаса форварду самарцев Артему Шуманскому не удалось реализовать пенальти. На 121-й минуте полузащитник "Балтики" Владислав Поспелов также не реализовал 11-метровый удар.