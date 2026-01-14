Нападающий Адольфо Гайч покидает "Крылья Советов".

Футбольные клубы "Крылья Советов" и ЦСКА достигли договоренности о прекращении аренды аргентинского спортсмена, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что армейцы выплатят 26-летнему спортсмену оклад за полтора месяца, то есть 15 млн рублей.

В "Крылья Советов" аргентинец перешел в августе 2025 г. на правах аренды. Его контракт с ЦСКА и срок аренды в "Крыльях" должны были истечь летом 2026 года.