Нападающий Адольфо Гайч покидает "Крылья Советов".
Футбольные клубы "Крылья Советов" и ЦСКА достигли договоренности о прекращении аренды аргентинского спортсмена, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что армейцы выплатят 26-летнему спортсмену оклад за полтора месяца, то есть 15 млн рублей.
В "Крылья Советов" аргентинец перешел в августе 2025 г. на правах аренды. Его контракт с ЦСКА и срок аренды в "Крыльях" должны были истечь летом 2026 года.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.