Адольфо Гайч может покинуть "Крылья Советов" из-за досрочного расторжения контракта с ЦСКА

Московский ЦСКА прерывает аренду аргентинского нападающего Адольфо Гайча в самарских "Крыльях Советов" из-за досрочного расторжения контракта с футболистом, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации инсайдера, армейцы выплатят 26-летнему спортсмену оклад за полтора месяца, то есть 15 млн рублей.

Напомним, Гайч перешел в ЦСКА в 2020 г. из аргентинского "Сан-Лоренсо". За армейцев он провел 39 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Также выступал на правах аренды за итальянские клубы "Беневенто" и "Верону", испанскую "Уэску", а также за турецкие "Ризеспор" и "Антальяспор".

В "Крылья Советов" аргентинец перешел в августе 2025 г. на правах аренды. Его контракт с ЦСКА и срок аренды в "Крыльях" должны были истечь летом 2026 года.