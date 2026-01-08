Адольфо Гайч может покинуть "Крылья Советов" из-за досрочного расторжения контракта с ЦСКА

Московский ЦСКА прерывает аренду аргентинского нападающего Адольфо Гайча в самарских "Крыльях Советов" из-за досрочного расторжения контракта с футболистом, сообщает журналист Иван Карпов.
По информации инсайдера, армейцы выплатят 26-летнему спортсмену оклад за полтора месяца, то есть 15 млн рублей.
Напомним, Гайч перешел в ЦСКА в 2020 г. из аргентинского "Сан-Лоренсо". За армейцев он провел 39 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Также выступал на правах аренды за итальянские клубы "Беневенто" и "Верону", испанскую "Уэску", а также за турецкие "Ризеспор" и "Антальяспор".
В "Крылья Советов" аргентинец перешел в августе 2025 г. на правах аренды. Его контракт с ЦСКА и срок аренды в "Крыльях" должны были истечь летом 2026 года.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.