"Акрон" обыграл "Чжэцзян Профешнл" — 3:1

В четверг, 5 февраля, в Абу-Даби в рамках "FONBET Зимние Сборы" тольяттинский "Акрон" победил "Чжэцзян Профешнл" из Китая — 3:1.
Команды уже встречались в феврале 2025 года, когда подопечные Заура Тедеева одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол тогда забил Артем Дзюба.
Второй матч команд прошел в закрытом режиме по просьбе китайской стороны. У красно-черных дубль оформил Беншимол, а также забил Севикян. У китайского клуба голом отметился Александру
Митрицэ.
Следующий контрольный матч "Акрон" проведет 10 февраля против "Далянь Инбо" (Далянь).
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.