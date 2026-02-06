"Акрон" обыграл "Чжэцзян Профешнл" — 3:1

В четверг, 5 февраля, в Абу-Даби в рамках "FONBET Зимние Сборы" тольяттинский "Акрон" победил "Чжэцзян Профешнл" из Китая — 3:1.

Команды уже встречались в феврале 2025 года, когда подопечные Заура Тедеева одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол тогда забил Артем Дзюба.

Второй матч команд прошел в закрытом режиме по просьбе китайской стороны. У красно-черных дубль оформил Беншимол, а также забил Севикян. У китайского клуба голом отметился Александру

Митрицэ.

Следующий контрольный матч "Акрон" проведет 10 февраля против "Далянь Инбо" (Далянь).