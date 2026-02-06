16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Акрон" обыграл "Чжэцзян Профешнл" — 3:1 "Акрон" переиграл United Sport - 7:0 "Крылья Советов" одержали победу над "Торпедо" - 2:1 "Крылья Советов" погасили долги перед "РТ-Капитал" Иск "РТ-Капитала" к ПФК "Крылья Советов" оставили без движения до 2 марта

Футбол Спорт

"Акрон" обыграл "Чжэцзян Профешнл" — 3:1

АБУ-ДАБИ. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 5 февраля, в Абу-Даби в рамках "FONBET Зимние Сборы" тольяттинский "Акрон" победил "Чжэцзян Профешнл" из Китая — 3:1.

Команды уже встречались в феврале 2025 года, когда подопечные Заура Тедеева одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол тогда забил Артем Дзюба. 

Второй матч команд прошел в закрытом режиме по просьбе китайской стороны. У красно-черных дубль оформил Беншимол, а также забил Севикян. У китайского клуба голом отметился Александру
Митрицэ. 

Следующий контрольный матч "Акрон" проведет 10 февраля против "Далянь Инбо" (Далянь).

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1