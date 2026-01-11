"Крылья Советов" провели первую тренировку в 2026 году

В субботу, 10 января, "Крылья Советов" провели первую тренировку в новом году.

В Анталье проходит первый FONBET зимний сбор. Футболисты уже провели тренировочное занятие, которое стало первым в 2026 г. и носило восстановительный характер после перелета.

С 11 января "Крылья" перейдут на двухразовый тренировочный режим.

Сбор продлится до 24 января. В его рамках запланирован один контрольный матч против сербского клуба "ИМТ".