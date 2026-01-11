"Крылья Советов" провели первую тренировку в 2026 году

В субботу, 10 января, "Крылья Советов" провели первую тренировку в новом году.
В Анталье проходит первый FONBET зимний сбор. Футболисты уже провели тренировочное занятие, которое стало первым в 2026 г. и носило восстановительный характер после перелета.
С 11 января "Крылья" перейдут на двухразовый тренировочный режим.
Сбор продлится до 24 января. В его рамках запланирован один контрольный матч против сербского клуба "ИМТ".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.