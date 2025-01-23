Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

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Тольяттинский ФК "Акрон" с 16 января находится в Абу-Даби, где проходит подготовка к весенней части сезона МИР РПЛ. На первом этапе у клуба - три контрольных матча: с московской "Родиной" (23 января), а также с китайским "Ченду" и армянским "Урарту" (29 января). В четверг, 23 января, тольяттинцы сразились с игроками "Родины".