Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Тольяттинский ФК "Акрон" с 16 января находится в Абу-Даби, где проходит подготовка к весенней части сезона МИР РПЛ. На первом этапе у клуба - три контрольных матча: с московской "Родиной" (23 января), а также с китайским "Ченду" и армянским "Урарту" (29 января). В четверг, 23 января, тольяттинцы сразились с игроками "Родины".
Товарищеский матч завершился ничьей. Счет составил 2:2. Первые два гола забили соперники - Артем Концевой и Дмитрий Маркитесов. Но на 33-й минуте отставание в счете сократил Артем Дзюба, а затем к ничьей (79-я минута) команду привел Солтмурад Бакаев.
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Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!