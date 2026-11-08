"Крылья Советов" обыграли "Оренбург"

В 14 туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Оренбург", сообщает пресс-служба волжан.

Счет самарцы открыли уже на 4 минуте встречи. Убежав в контратаку с передачи Никиты Салтыкова отличился Амар Рахманович — 1:0. На 51 и 63 минутах за вторые желтые карточки были удалены Алексей Татаев и Джон Паласиос, и оставшуюся часть матча гости доигрывали вдевятером. На 70 минуте встречи дальний удар Никиты Салтыкова Богдан Овсянников парировал, но первым на добивании оказался вышедший на замену Казбек Мукаилов, который и отправил мяч в сетку ворот — 2:0.

Казбек Мукаилов впервые забил за нашу команду, и впервые отличился в РПЛ.

Амар Рахманович получил в матче предупреждение, которое для него стало четвертом в сезоне и он пропустит предстоящую игру.

В следующем матче "Крылья Советов" в Ростове-на-Дону сыграют с "Ростовом". Матч заключительного тура первого круга Альфа-Банк РПЛ состоится в пятницу, 20 ноября, в 20:30.