"Крылья Советов" обыграли "Оренбург"

В 14 туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Оренбург", сообщает пресс-служба волжан.
Счет самарцы открыли уже на 4 минуте встречи. Убежав в контратаку с передачи Никиты Салтыкова отличился Амар Рахманович — 1:0. На 51 и 63 минутах за вторые желтые карточки были удалены Алексей Татаев и Джон Паласиос, и оставшуюся часть матча гости доигрывали вдевятером. На 70 минуте встречи дальний удар Никиты Салтыкова Богдан Овсянников парировал, но первым на добивании оказался вышедший на замену Казбек Мукаилов, который и отправил мяч в сетку ворот — 2:0.
Казбек Мукаилов впервые забил за нашу команду, и впервые отличился в РПЛ.
Амар Рахманович получил в матче предупреждение, которое для него стало четвертом в сезоне и он пропустит предстоящую игру.
В следующем матче "Крылья Советов" в Ростове-на-Дону сыграют с "Ростовом". Матч заключительного тура первого круга Альфа-Банк РПЛ состоится в пятницу, 20 ноября, в 20:30.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.