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Футбол Спорт

Никита Чернов: "Казань — это дерби, поэтому эмоции самые позитивные"

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов поделился ожиданиями от встречи с "Рубином", оценил принципиальность противостояния для болельщиков и рассказал о реакции команды на поражение от "Факела".

Фото: предоставлено пресс-службой ФК "Крылья Советов"

В субботу, 24 октября, "Крылья Советов" сыграют в Казани с "Рубином" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Перед выездной встречей защитник самарцев Никита Чернов рассказал о настрое команды, значении предстоящего дерби и ожиданиях от поддержки болельщиков.

— Какие ожидания от матча и что думаешь о сопернике?

— Соперник хороший, действительно. Но в последних матчах у них, наверное, не всё гладко. Поэтому едем за очками.

— Ходят различные слухи о кадровых изменениях в "Рубине". Следишь за этим? Как подобная ситуация может повлиять на соперника?

— Не знаю. Наверное, будут биться за тренера. Мы тоже всё читаем, всё видим, но то, что у них происходит, для нас, наверное, на последнем месте.

— Казань — принципиальный соперник для Самары. Накладывает ли это какой-то отпечаток на матч и на настрой команды?

— Да, это в любом случае дерби. Для болельщиков матч очень важен. Думаю, много людей приедет нас поддержать. Я уже не первый раз буду играть в этой встрече, поэтому эмоции самые позитивные.

— Команда уже отошла от обидного поражения в матче с "Факелом"? Как ребята восприняли тот результат?

— На самом деле, думаю, ребятам это сильно ударило по настроению. У нас была хорошая серия без поражений. Очень обидно проиграть такой команде, которая сама толком ничего не создала. Но мы будем делать всё возможное, чтобы изменить ситуацию.

— Знаешь, что организуется большой автобусный выезд болельщиков в Казань? Ждёте поддержки?

— Конечно! Думаю, на автобусе ехать часов пять, поэтому ждём как можно больше народу. Я уже участвовал в таких матчах и знаю, что на них приезжает достаточно большое количество людей. Поэтому ждём всех на поле.

Никита Чернов ответил на вопросы после тренировки "Крыльев Советов" в интервью, предоставленном пресс-службой ПФК "Крылья Советов"

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