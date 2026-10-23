"Фишер" в Твери: завершены съемки продолжения детективного хита для Wink

В Твери завершились съемки нового сезона популярной детективной франшизы "Фишер. Чёрный проспект" (18+). Режиссерами-постановщиками, авторами сценария и шоураннерами новой главы стали Сергей Тарамаев и Любовь Львова, которые снимали первый сезон "Фишера".
Проект войдет в линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Трудно быть богом", "Ландыши", "Фишер", "Москва слезам не верит. Все только начинается", "Комбинация", "Первая ракетка" и другие). Генеральные продюсеры — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. За производство сериала отвечает "Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука по заказу "НМГ Студии".
В центре сюжета — новое леденящее кровь дело, за расследование которого берутся следователи в исполнении Евгения Цыганова и Оливера Рэймонда Мара. Также в сериале заняты Виктория Исакова и Сергей Гилев, Игорь Гордин, Петр Скворцов, Ольга Тумайкина, Игорь Хрипунов, Егор Корешков, Ольга Лапшина, Серафима Гощанская, Олег Рязанцев, Максим Жегалин и другие.
Действие происходит в 1990-е. Молодой московский следователь Михаил Платонов оказывается в центре скандала: в попытке защитить девушку он избивает сына дипломата. Теперь Платонов вынужден уехать на "переквалификацию" в Тверь и работать под началом опытного следователя Алексея Титова. Вместе им предстоит распутать серию преступлений и найти маньяка, зверства которого держат в страхе жителей города.
Любовь Львова и Сергей Тарамаев, режиссеры-постановщики, авторы сценария и шоураннеры:
"Съемки — всегда живой процесс и какие-то нюансы могут корректироваться в моменте. Например, в некоторых эпизодах мы отказались от планируемой компьютерной графики, а еще у нас на съемочной площадке появилась настоящая ядовитая змея… В новом сезоне "Фишера" к триллеру добавляется драма. Присутствует в различных сценах и юмор. Получилось смешение жанров, что необычно для криминально-детективного сериала".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово