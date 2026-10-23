Самарцы идут в мессенджеры: Т2 изучил поведение подростков в сети

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал цифровое поведение поколения Альфа. У младших подростков выше интерес к образовательным, музыкальным и информационным сервисам, у старших — к поисковым и банковским. Есть и региональные различия: так, в Самаре аналитики зафиксировали повышенный охват в мессенджерах.
Специалисты по аналитике big data T2 проанализировали структуру цифрового потребления подростков 12-16 лет. Исследование показывает, что цифровое потребление поколения Альфа сильно зависит от возраста, пола и территориального контекста.
Для девочек характерен более широкий репертуар цифровых сервисов. На одну пользовательницу приходится в среднем 9,2 из 14 исследуемых категорий сервисов, на юношу — 8,5. Доля абонентов с web-активностью среди девочек достигала 84% против 67% среди мальчиков.
Исследование показало, что даже внутри возрастного диапазона 12-16 лет существуют заметные различия в структуре и интенсивности цифрового потребления. Наиболее высокие показатели трафика характерны для младших подростков. Пользователи 12-14 лет в среднем тратят более 61 Гб в месяц, а в группе 15-16 лет — 46 Гб. У 12-летних выше спрос на образовательные, музыкальные, информационные ресурсы и мессенджеры, у 16-летних сильнее выделяются поисковые, информационные и банковские сервисы.
Отдельного внимания заслуживают географические особенности цифрового потребления. Приволжье выделяется наибольшим разнообразием — в среднем на одного активного пользователя приходится 9,43 категории сервисов. На уровне миллионников обнаружены локальные особенности. Казань и Самара отличаются повышенным охватом в мессенджерах. Новосибирск, Красноярск, Челябинск и Омск — картографическими и навигационными сервисами. Музыкальные ресурсы наиболее популярны в Перми и Воронеже. Сервисами доставки еды в основном пользуются подростки в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Лидером по охвату среди подростков стали социальные сети — ими пользовались 60% подростков. В число наиболее распространенных категорий вошли игры — 57%, маркетплейсы, учебно-рабочие и видео-сервисы — по 55%, на короткие видео приходилось охвата поменьше — 51%.
*Аналитики big data T2 применили количественный наблюдательный дизайн на основе агрегированных данных цифровой активности подростков 12-16 лет за июль–август 2026 года. Анализ включал 14 категорий интернет-ресурсов (включая соцсети, игры, маркетплейсы, образовательные, финансовые и видеосервисы, а также короткие видео), возрастные и гендерные разрезы, федеральные округа, Москву, Санкт-Петербург и другие города-миллионники, за исключением Уфы (не включена в регионы присутствия Т2).
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:
"Необходимость отслеживать тренды отрасли становится сегодня полноценным бизнес-процессом, который лежит в основе создания по-настоящему востребованных продуктов. Молодое поколение адаптируется к технологиям быстрее, и его пользовательские привычки уже сейчас задают стандарт для всей отрасли. Понимание трендов открывает для Т2 дорогу к тому, чтобы говорить с молодежью на одном языке, в том числе в рамках наших сервисов и услуг".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово