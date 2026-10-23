В "Жигулевской долине" прошел традиционный День инноватора

В четверг, 22 октября, в технопарке в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" состоялся День инноватора, который собрал технологических предпринимателей, представителей образовательных учреждений региона и целого ряда институтов развития.

Участники смогли получить актуальную информацию о мерах поддержки бизнес-проектов, действующих на региональном и федеральном уровнях. Свои грантовые программы представили Фонд поддержки технологического предпринимательства Самарской области, Фонд содействия инновациям, Центр поддержки инжиниринга и инноваций, Агентство по технологическому развитию и Фонд "Сколково".

"Самарская область традиционно является предпринимательским регионом, который ярко проявляет себя во всех программах Фонда "Сколково", — отметила Анастасия Бестужева, руководитель направления департамента регионального развития Фонда "Сколково". — Сейчас более 70 компаний региона уже являются участниками проекта "Сколково", к концу этого года их станет еще больше. Мы очень рады тому, что у нас есть такой многолетний партнер, как технопарк "Жигулевская долина", который является официальным региональным оператором Фонда и проводит планомерную работу с технологическими предпринимателями".

День инноватора — это традиционный формат информационной и консультационной работы технопарка.

"День инноватора проводится уже пять лет подряд. Ранее такие встречи проходили не только в Тольятти, но также в Самаре и Сызрани, — пояснил Игорь Смирнов, заместитель директора технопарка. — Мы действительно ищем и поддерживаем талантливую молодежь, которая реализует свои инновационные проекты и готова их развивать. Со своей стороны, технопарк предоставляет все меры поддержки, которые доступны в нашей экосистеме".

В формате личных консультаций участники Дня инноватора смогли получить информацию об актуальных программах всех представленных институтов поддержки. Сотрудники технопарка проконсультировали предпринимателей о тех возможностях, которые открывает перед ними статус резидента "Жигулевской долины". Технопарк уже несколько лет подтверждает статус одной из лучших площадок страны для технологического бизнеса. По итогам XII Национального рейтинга технопарков России в 2026 году "Жигулевская долина" вошла в топ-3 технопарков в категории "Высокий уровень инвестиционной привлекательности".

По поручению Правительства Самарской области технопарк сопровождает инициаторов в процедуре получения статуса малой технологической компании (МТК) и соответствующих мер поддержки. В настоящее время уже 152 компании региона входят в реестр МТК. В рамках Дня инноватора можно было получить консультацию о нюансах получения данного статуса.

"Технопарк "Жигулевская долина" в очередной раз проявил себя настоящей точкой притяжения компетенций, инновационного предпринимательства и технологий, — подчеркнул Артем Манюхин, заместитель председателя комитета по образованию, спорту, молодежной политике, культуре и туризму Самарской Губернской Думы. — Важно отметить, что сегодня развитие инноваций и технологического лидерства является одним из ключевых направлений развития нашего региона; руководство Самарской области уделяет этому пристальное внимание и оказывает серьезную поддержку".

Представители АО "Супер-Авто Холдинг" поделились своим опытом сотрудничества с технопарком "Жигулевская долина" как с региональным оператором АНО "Агентство по технологическому развитию" (АТР).

Также в рамках Дня инноватора состоялось торжественное награждение победителей конкурса "УМНИК 2026", который проводил Фонд содействия инновациям. В число победителей конкурса "УМНИК" вошли 29 представителей вузов региона. По количеству получателей грантов Самарская область заняла 2-е место среди субъектов России.

Павел Миронов, аспирант Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, стал победителем конкурса "УМНИК 2026" с проектом "Информационная система проектирования и оптимизации распределения ресурсов в системах электроснабжения летательных аппаратов".

"Инновационность моего проекта заключается в том, чтобы помочь конструктору сделать более точный расчет, а также ускорить его. Была применена нейросеть для расчета конструкторского документа и подбора требуемых по разным параметрам жгутов проводов, — рассказал Павел Миронов. — В моих ближайших планах завершить проект и принять участие в других грантовых программах Фонда содействия инновациям".

Следующий День инноватора состоится в технопарке следующей весной, его программа будет посвящена исключительно молодежному технологическому предпринимательству.