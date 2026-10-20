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Занятость Экономическая политика

Авито Работа запустила бесплатный курс по найму персонала

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Платформа Авито Работа открыла для работодателей бесплатный образовательный курс по найму персонала. Обучающая программа поможет за несколько уроков освоить ключевые инструменты платформы — от размещения вакансий до аналитики — и закрывать вакансии быстрее и с меньшими затратами. Курс доступен всем желающим без регистрации на платформе.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Ситуация на рынке труда делает поиск и привлечение персонала одной из ключевых задач для бизнеса. По данным исследования Авито Работы за I полугодие 2026 года, занятость населения близка к максимуму — 61,3%. При этом специалисты в возрасте 30–44 лет, составляющие кадровое ядро рынка труда, вовлечены в экономику более чем на 90%. Однако на линейных и рабочих позициях сохраняется нехватка сотрудников. В этих условиях умение быстро закрывать вакансии становится существенным конкурентным преимуществом.

В 2026 году вакансии малого и среднего бизнеса на Авито Работе закрывались в среднем за 14 дней, а в производстве и агропромышленном комплексе — за 8 дней. По оценке платформы, средний срок закрытия вакансий для СМБ по рынку составляет от трёх до пяти недель. Курс Авито Работы помогает работодателям быстрее проходить путь от размещения вакансии на платформе до выхода кандидата.

Курс Авито Работы учитывает специфику разных работодателей: программа разделена на сегменты для микробизнеса, малого и среднего, а также крупного бизнеса. Такой подход позволяет пользователю сосредоточиться на тех инструментах и сценариях, которые нужны для решения его задач.

Обучающая программа включает девять уроков, охватывающих ключевые этапы работы с платформой: регистрацию, оформление профиля, размещение вакансий, продвижение, работу с откликами, использование холодной базы, аналитику и автоматизацию. Для упрощения навигации все материалы собраны на единой обучающей странице, а проходить уроки можно в удобном порядке.

Для небольших компаний курс — способ закрывать вакансии самостоятельно, без привлечения дорогостоящих посредников. Крупные работодатели смогут детальнее освоить аналитические инструменты и средства брендинга, чтобы повысить эффективность своих объявлений. Итоговый результат, к которому стремится программа, — сократить путь от регистрации на платформе до успешного найма, научить грамотно распределять бюджет на продвижение и быстрее находить подходящих кандидатов.

ы хотим, чтобы каждый работодатель чувствовал себя на платформе уверенно с первого дня. Курс — это наш способ помочь бизнесу быстро освоиться, сэкономить время и начать получать пользу от всех возможностей Авито Работы. Мы сделали программу практичной и разделили ее по типам бизнеса, чтобы каждый нашел то, что нужно именно ему", — комментирует Владимир Урсу, директор по продукту Авито Работы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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