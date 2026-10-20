Авито Работа запустила бесплатный курс по найму персонала

Платформа Авито Работа открыла для работодателей бесплатный образовательный курс по найму персонала. Обучающая программа поможет за несколько уроков освоить ключевые инструменты платформы — от размещения вакансий до аналитики — и закрывать вакансии быстрее и с меньшими затратами. Курс доступен всем желающим без регистрации на платформе.

Ситуация на рынке труда делает поиск и привлечение персонала одной из ключевых задач для бизнеса. По данным исследования Авито Работы за I полугодие 2026 года, занятость населения близка к максимуму — 61,3%. При этом специалисты в возрасте 30–44 лет, составляющие кадровое ядро рынка труда, вовлечены в экономику более чем на 90%. Однако на линейных и рабочих позициях сохраняется нехватка сотрудников. В этих условиях умение быстро закрывать вакансии становится существенным конкурентным преимуществом.

В 2026 году вакансии малого и среднего бизнеса на Авито Работе закрывались в среднем за 14 дней, а в производстве и агропромышленном комплексе — за 8 дней. По оценке платформы, средний срок закрытия вакансий для СМБ по рынку составляет от трёх до пяти недель. Курс Авито Работы помогает работодателям быстрее проходить путь от размещения вакансии на платформе до выхода кандидата.

Курс Авито Работы учитывает специфику разных работодателей: программа разделена на сегменты для микробизнеса, малого и среднего, а также крупного бизнеса. Такой подход позволяет пользователю сосредоточиться на тех инструментах и сценариях, которые нужны для решения его задач.

Обучающая программа включает девять уроков, охватывающих ключевые этапы работы с платформой: регистрацию, оформление профиля, размещение вакансий, продвижение, работу с откликами, использование холодной базы, аналитику и автоматизацию. Для упрощения навигации все материалы собраны на единой обучающей странице, а проходить уроки можно в удобном порядке.

Для небольших компаний курс — способ закрывать вакансии самостоятельно, без привлечения дорогостоящих посредников. Крупные работодатели смогут детальнее освоить аналитические инструменты и средства брендинга, чтобы повысить эффективность своих объявлений. Итоговый результат, к которому стремится программа, — сократить путь от регистрации на платформе до успешного найма, научить грамотно распределять бюджет на продвижение и быстрее находить подходящих кандидатов.

"Мы хотим, чтобы каждый работодатель чувствовал себя на платформе уверенно с первого дня. Курс — это наш способ помочь бизнесу быстро освоиться, сэкономить время и начать получать пользу от всех возможностей Авито Работы. Мы сделали программу практичной и разделили ее по типам бизнеса, чтобы каждый нашел то, что нужно именно ему", — комментирует Владимир Урсу, директор по продукту Авито Работы.