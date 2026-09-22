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Авито на МФМ-2026: зарплатные предложения для студентов выросли на 12% На Авито Подработке назвали самые высокооплачиваемые смены На Авито Подработка рассказали, что изменится в платформенной занятости с 1 октября Билайн вновь вошёл в число компаний с лучшими показателями вовлечённости сотрудников в России Т2 признан "Работодателем нового поколения" по версии Changellenge

Занятость Экономическая политика

Авито на МФМ-2026: зарплатные предложения для студентов выросли на 12%

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Авито Работы за январь — август 2026 года, средние зарплатные предложения для студентов в категории рабочих и линейных специалистов выросли на 12% год к году и достигли 70 832 руб/мес. Сильнее всего — в тяжелом машиностроении — на 50%, до 90 115 руб/мес. 15–16 сентября на стенде Авито в рамках Международного фестиваля молодежи 2026 прошли карьерные консультации Авито Работы и Авито Подработки. Российские и иностранные студенты и молодые специалисты узнали о ключевых тенденциях рынка труда, возможностях гибкой занятости, а также создали собственные резюме на платформе и подобрали подходящие смены для подработки.

На консультациях Авито Работы эксперты рассказали, в каких сферах работодатели сегодня охотнее всего нанимают молодых специалистов. Лидер по динамике — металлургия: число вакансий для студентов и начинающих специалистов с января по август 2026 года выросло более чем вдвое (+107%) год к году, средние зарплатные предложения достигли 84 547 руб/мес. В банках и финансах таких предложений стало на 93% больше (70 800 руб/мес), в производстве электроники — на 20% (81 296 руб/мес). Это отражает общий тренд на рынке: в условиях сохраняющегося дефицита кадров работодатели всё активнее привлекают молодых специалистов и предлагают конкурентные условия на старте карьеры.

Эксперты отметили и другие тенденции, которые уже меняют карьерный трек молодых специалистов. Всё увереннее себя чувствуют рабочие и линейные профессии: среди профессий с самой высокой динамикой зарплат для студентов — слесарь-ремонтник (+30%, 96 884 руб/мес), строитель (+27%, 112 927) и ремонтник (+23%, 85 676). Растёт и интерес к вахтовому методу: 43% работающих россиян открыты к такому формату. Третий яркий тренд — ИИ-навыки становятся базовым минимумом специалистов почти во всех сферах: число вакансий с такими требованиями за первое полугодие 2026 года выросло на 37% год к году.

"Рабочие профессии сегодня достаточно часто являются четким карьерным выбором молодых специалистов. Сохраняющийся дефицит кадров делает их самым быстрым входом в профессию. Похожая ситуация и на вахте: этот формат работы дает возможность за один сезон получить и опыт, и доход, поэтому число резюме молодежи 18–24 лет на такие позиции выросло на 166% за полгода. Задача наших консультаций — показать весь спектр возможностей и помочь молодым людям выбрать ту траекторию, которая совпадает с их целями и ритмом жизни", — отмечает Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Вместе с экспертами участники создавали резюме на Авито Работе и учились переводить на его язык учебные проекты, подработку и волонтёрство.

Эксперты сервиса Авито Подработка познакомили участников с гибкими форматами занятости и рассказали, как брать отдельные смены в удобное время — после пар, в свободные дни или на каникулах.

"Спрос бизнеса на временных исполнителей стабильно растет. С января по август 2026 года число предложений о подработке для рабочих и линейных исполнителей увеличилось в 2,3 раза (+126%) год к году, а для исполнителей на офисных позициях — на 94% за год. Поэтому наша миссия — познакомить начинающих специалистов с разными форматами занятости, чтобы они могли выбирать тот, который подходит под их текущие задачи и планы", — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса "Авито Подработка".

Во время консультаций специальный чат-бот сервиса помогал участникам подобрать подходящие смены в их городе.

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Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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