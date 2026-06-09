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Занятость Экономическая политика

Авито Работа: в сфере общепита предлагаемые зарплаты выросли на 19%

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За первые пять месяцев 2026 года среднее зарплатное предложение в сфере общественного питания выросло на 19% год к году и составило 78 823 руб/мес. О ситуации в индустрии гостеприимства и общепита на сессии "Заменить нельзя, оставить. Почему таланты становятся главным капиталом в эпоху искусственного интеллекта", прошедшей при поддержке компании "Теремок" на ПМЭФ-2026, рассказал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Рост зарплат отражает продолжающуюся конкуренцию работодателей за ограниченный кадровый ресурс. В этих условиях повышение доходов становится важным инструментом привлечения сотрудников, однако не всегда позволяет решить вопросы долгосрочного удержания персонала и повышения эффективности бизнеса.

Одновременно рынок становится более гибким. В периоды сезонного роста активности работодатели все чаще обращаются к инструментам временной занятости. Так, по данным сервиса временной занятости "Авито Подработка", количество предложений о подработке в сфере общественного питания в марте–апреле 2026 года выросло на 13% по сравнению с январем—февралем этого же года. Среднее предлагаемое вознаграждение составило 56 900 руб/мес, однако итоговый доход может варьироваться в зависимости от региона, количества отработанных смен и других факторов. Наиболее заметно за этот период вырос спрос на администраторов (+53%), горничных (+27%), поваров (+16%) и официантов (+15%). Традиционно в летний сезон потребность в специалистах как на полную, так и на частичную занятость становится еще выше.

Говоря о влиянии ИИ на рынок труда, Роман Губанов отметил, что работодатели все чаще рассматривают навыки работы с ИИ как важную профессиональную компетенцию. По данным Авито Работы, в первом квартале 2026 года число офисных вакансий с упоминанием навыков работы с искусственным интеллектом увеличилось на 47% год к году. Среднее зарплатное предложение в таких вакансиях достигла 67 206 руб/мес, увеличившись на 20%. Навыки работы с ИИ становятся востребованными и за пределами офисных профессий.

"Мы видим, что работодатели все чаще ищут специалистов, которые умеют эффективно использовать новые инструменты. По данным Авито Работы, весной 2026 года наиболее заметный рост спроса на специалистов с навыками владения инструментами ИИ показали работники розничной торговли (+80%), специалисты по продажам (+80%) и сотрудники служб поддержки (+67%). Если еще год назад вакансий с упоминанием навыков работы с ИИ были единицы, то сегодня их уже сотни и тысячи. При этом полноценную автоматизацию процессов на базе искусственного интеллекта пока не удается масштабировать в промышленных объемах — это сложный этап, который займет много времени", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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