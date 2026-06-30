Трудоголики живут в Краснодаре и Ростове, желающих работать за границей стало меньше: исследование ВСК

Российскую молодежь перестала привлекать "удаленка" — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК по итогам опроса. Если раньше это было преимуществом для 40% россиян младше 35 лет, то в 2026 году их доля снизилась до 25%. Причем, чем выше уровень дохода, тем ниже стремление работать из дома.

По данным Страхового Дома ВСК, девушки чаще молодых людей стремятся к удаленке — 32% против 18% соответственно. Для российской молодежи более привлекательна возможность работать в большой компании среди специалистов, у которых можно многому научиться (22% против 16% ранее), заниматься чем-то общественно-полезным, например, быть врачом (18% против 9% ранее) или проявить свой творческий потенциал в креативной индустрии (15% против 13% ранее).

Современные молодые люди по-прежнему редко стремятся получить техническую специальность — в среднем 5% опрошенных. Самая высокая доля молодежи, готовой работать на промышленных предприятиях, проживает в Перми (25%) и Новосибирске (12%). Для сравнения, в Москве этот показатель равен 8%, в Санкт-Петербурге — 5%.

Треть молодых россиян хотели бы сократить рабочее время с 8 часов в день (при графике 5/2) до 6-7 часов в день. Больше всего желающих уменьшить рабочий день проживает в Нижнем Новгороде (57%), Перми и Воронеже (по 50%). К трудоголикам, готовым работать 8 часов в день и больше, себя причисляют 22% молодых россиян. Больше всего их проживает на юге России — в Краснодаре (46%) и Ростове-на-Дону (45%). Мечтают никогда не работать молодые люди из Нижнего Новгорода (29%) и Санкт-Петербурга (19%). В среднем же по стране доля "ленивой" молодежи не превышает 6%.

56% россиян до 35 лет мечтают построить карьеру в России, причем за год их доля выросла на 13 п. п. Самая патриотичная молодежь проживает в Воронеже — там почти 100% молодых людей хотят работать в РФ. Примечательно, что среди тех, кто видит свое будущее в России, преобладают молодые люди со средневысоким доходом.

Мечтают о работе за рубежом примерно 9% юных специалистов, за год их доля сократилась вдвое. Преимущественно они проживают в Москве и Санкт-Петербурге. Рынок труда США и Европы за последнее время стал менее привлекателен для российской молодежи — если ранее туда стремились по 28% опрошенных, в 2026 году — только по 20%. Наиболее перспективные зарубежные направления для построения карьеры, по оценкам молодых россиян — это страны СНГ, в том числе Казахстан, Беларусь и Армения (13%), а также Япония и Южная Корея (также 13%).