Сбер: команды из людей и AI-агентов станут нормой в компаниях уже через три-пять лет

Мы стоим на пороге одной из самых интересных трансформаций в сфере труда, считает старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. Идет процесс пилотирования совместной работы людей с ИИ-агентами, дополняющими, расширяющими те или иные функции. Большая часть крупных компаний будет работать в этом гибридном формате в перспективе трех лет. На горизонте пяти лет это будет абсолютной нормой.

Об этом Владислав Крейнин рассказал на сессии "Человек и ИИ как новый игрок: как искусственный интеллект меняет правила российской экономики" на XXIX Петербургском международном экономическом форуме, где выступил модератором.

53% крупнейших и 52% крупных и средних компаний заявляют, что начинают использовать ИИ, поделился статистикой Владислав Крейнин. Представители малого бизнеса дольше открывают для себя технологии - 35%: у них меньше ресурсов для инвестиций, меньше специалистов, которые занимаются внедрением ИИ. Сбер ставит себе задачей создавать такие технологии, которые помогут предпринимателям легко интегрировать агентные системы внутрь своего бизнеса и получать от этого конкретный финансовый эффект.

Если говорить о том, как будут развиваться гибридные команды из людей и ИИ-агентов, то за человеком останется все, что касается формирования смыслов, доверия, межличностных отношений. ИИ-агенты уже сегодня лучше и быстрее умеют анализировать документы, искать зависимости, паттерны, составлять планы действий, масштабировать решения в формате 24×7.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

"В команде маркетинга Сбера уже существует такой партнер - ИИ-агент Маркус. Это мультиагентная система, которая вместе с нами занимается исследованиями, делая и простую, и достаточно глубокую аналитику. Создает по нашим брифам креативные материалы - от ситуативных коммуникаций до хорошо проработанных идей, связанных со смыслами рекламных и PR-коммуникаций. Запускает базовые процессы в маркетинге, например, рекламные кампании в цифровой среде. Эксперимент гибридного формата работы идет у нас прямо сейчас, и в конце года мы подведем его итоги".