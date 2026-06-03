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Занятость Экономическая политика

Сбер: команды из людей и AI-агентов станут нормой в компаниях уже через три-пять лет

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мы стоим на пороге одной из самых интересных трансформаций в сфере труда, считает старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. Идет процесс пилотирования совместной работы людей с ИИ-агентами, дополняющими, расширяющими те или иные функции. Большая часть крупных компаний будет работать в этом гибридном формате в перспективе трех лет. На горизонте пяти лет это будет абсолютной нормой.

Об этом Владислав Крейнин рассказал на сессии "Человек и ИИ как новый игрок: как искусственный интеллект меняет правила российской экономики" на XXIX Петербургском международном экономическом форуме, где выступил модератором.

53% крупнейших и 52% крупных и средних компаний заявляют, что начинают использовать ИИ, поделился статистикой Владислав Крейнин. Представители малого бизнеса дольше открывают для себя технологии - 35%: у них меньше ресурсов для инвестиций, меньше специалистов, которые занимаются внедрением ИИ. Сбер ставит себе задачей создавать такие технологии, которые помогут предпринимателям легко интегрировать агентные системы внутрь своего бизнеса и получать от этого конкретный финансовый эффект.

Если говорить о том, как будут развиваться гибридные команды из людей и ИИ-агентов, то за человеком останется все, что касается формирования смыслов, доверия, межличностных отношений. ИИ-агенты уже сегодня лучше и быстрее умеют анализировать документы, искать зависимости, паттерны, составлять планы действий, масштабировать решения в формате 24×7.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

"В команде маркетинга Сбера уже существует такой партнер - ИИ-агент Маркус. Это мультиагентная система, которая вместе с нами занимается исследованиями, делая и простую, и достаточно глубокую аналитику. Создает по нашим брифам креативные материалы - от ситуативных коммуникаций до хорошо проработанных идей, связанных со смыслами рекламных и PR-коммуникаций. Запускает базовые процессы в маркетинге, например, рекламные кампании в цифровой среде. Эксперимент гибридного формата работы идет у нас прямо сейчас, и в конце года мы подведем его итоги".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер - ГигаПартнер ПМЭФ.

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Последние комментарии

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Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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