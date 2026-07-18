Движение транспорта на участке М-5 "Урал" восстановлено

В субботу, 18 июля с 18:00 на участке автомобильной дороги км 1082 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск движение автотранспорта восстановлено в полном объеме, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Напомним, ограничения движения были связаны с ликвидацией последствий ДТП. В 09:30 водитель грузовика MAN допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia, следовавшего в попутном направлении, после чего последний допустил наезд на Skoda Kodiaq и Hyundai Creta.

В результате произошедшего трое человек, в том числе два несовершеннолетних пассажира автомобиля Skoda Kodiaq 2012 и 2015 годов рождения, а также 43-летняя женщина, находящаяся в Skoda Octavia, получили травмы, несовместимые с жизнью.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)