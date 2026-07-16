АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги конкурса детских рисунков, посвященных Году единства народов России

В АО "Транснефть - Приволга" прошел конкурс детского рисунка "Вместе мы — страна Россия", приуроченный к Году единства народов России.
Цель конкурса — формирование у детей работников предприятия уважения к культуре разных народов, через детское творчество укрепление чувства общей исторической судьбы с представителями разных культур, проживающих на территории страны.
Творческое состязание проходило при активном участии первичных профсоюзных организаций. Лучшие детские рисунки были выставлены в аппарате управления АО "Транснефть - Приволга" в г. Самаре.
Всего в конкурсе приняли участие более 90 детей. Работы представлены в трех возрастных группах. Возраст самого юного автора — 5 лет, самым старшим участникам — 16 лет. Тематика работ отражала идею единства народов России.
Детское творчество — это источник вдохновения, искренности и ярких эмоций. АО "Транснефть - Приволга" традиционно уделяет большое внимание реализации социальной политики, поддержке семей работников и созданию условий для всестороннего развития подрастающего поколения. Предприятие последовательно поддерживает творческие, образовательные и культурные инициативы, направленные на раскрытие способностей детей, формирование духовно-нравственных ценностей и развитие их творческого потенциала.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!