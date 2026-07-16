АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги конкурса детских рисунков, посвященных Году единства народов России

В АО "Транснефть - Приволга" прошел конкурс детского рисунка "Вместе мы — страна Россия", приуроченный к Году единства народов России.

Цель конкурса — формирование у детей работников предприятия уважения к культуре разных народов, через детское творчество укрепление чувства общей исторической судьбы с представителями разных культур, проживающих на территории страны.

Творческое состязание проходило при активном участии первичных профсоюзных организаций. Лучшие детские рисунки были выставлены в аппарате управления АО "Транснефть - Приволга" в г. Самаре.

Всего в конкурсе приняли участие более 90 детей. Работы представлены в трех возрастных группах. Возраст самого юного автора — 5 лет, самым старшим участникам — 16 лет. Тематика работ отражала идею единства народов России.

Детское творчество — это источник вдохновения, искренности и ярких эмоций. АО "Транснефть - Приволга" традиционно уделяет большое внимание реализации социальной политики, поддержке семей работников и созданию условий для всестороннего развития подрастающего поколения. Предприятие последовательно поддерживает творческие, образовательные и культурные инициативы, направленные на раскрытие способностей детей, формирование духовно-нравственных ценностей и развитие их творческого потенциала.