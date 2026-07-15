В Красноярском районе продолжается ремонт моста через реку Сок

В Красноярском районе Самарской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" продолжается ремонт мостового сооружения через реку Сок. Объект расположен на пятом километре региональной автодороги "Урал" - Большая Каменка - Русская Селитьба - Большая Чесноковка между поселками Грачевка и Соколинка.
Искусственное сооружение имеет важное значение для жителей ближайших сел: по нему ежедневно добираются до работы и районного центра, возят детей в образовательные учреждения.
"Этот мост - единственная короткая дорога до райцентра Красный Яр и до федеральной трассы. Мы пользуемся им практически каждый день: ездим на работу, в больницу, к родственникам. Сейчас мост закрыт, приходится делать большой крюк через Раковку, плюс еще километров пять. Поэтому мы очень ждем открытия. Будет не только ближе, но и безопаснее, ведь здесь ходят школьный и рейсовый автобусы", - говорит местная жительница поселка Большая Раковка Марина Васякина.
Неудовлетворительное техническое состояние моста, выявленное в ходе плановой диагностики, стало основанием для включения объекта в программу ремонтных работ. "Ремонт данного сооружения особенно важен, так как оно обеспечивает транспортную доступность жителям нескольких населенных пунктов Красноярского района. Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденным графиком, чтобы завершить их к установленному сроку и восстановить безопасное и комфортное движение для всех водителей", - отмечает руководитель управления строительства и ремонта дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Морев.
Ремонт начался в мае 2026 г., на время проведения работ движение по мосту закрыто и осуществляется по альтернативным маршрутам. В настоящее время готовность объекта составляет 30%. Специалисты выполняют армирование и бетонирование межбалочных швов, завершили замену подферменников и опорных частей, ведут работы по устройству сопряжения моста с автомобильной дорогой. В августе планируется приступить к устройству слоев мостового полотна. Срок завершения капитального ремонта моста - 1 ноября 2026 года.
"Компания мобилизовала все ресурсы для соблюдения графика, объект обеспечен материалами в полном объеме. Сделаем все, чтобы сдать мост в установленный срок", - говорит генеральный директор подрядной организации Руслан Каримов.
Национальный проект "Инфраструктура для жизни" - один из ключевых инструментов достижения национальных целей развития страны, определенных президентом России Владимиром Путиным. Его реализацию, в том числе в части дорожного ремонта, контролирует лично губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Всего в 2026 г. в Самарской области по национальному проекту будет отремонтировано 12 мостовых сооружений общей протяженностью более 1000 погонных метров. Работы также ведутся в Борском, Сергиевском, Кошкинском, Хворостянском, Кинель-Черкасском, Нефтегорском и Челно-Вершинском районах. Общая готовность всех объектов превышает 60%.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!