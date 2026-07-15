В Красноярском районе продолжается ремонт моста через реку Сок

В Красноярском районе Самарской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" продолжается ремонт мостового сооружения через реку Сок. Объект расположен на пятом километре региональной автодороги "Урал" - Большая Каменка - Русская Селитьба - Большая Чесноковка между поселками Грачевка и Соколинка.

Искусственное сооружение имеет важное значение для жителей ближайших сел: по нему ежедневно добираются до работы и районного центра, возят детей в образовательные учреждения.

"Этот мост - единственная короткая дорога до райцентра Красный Яр и до федеральной трассы. Мы пользуемся им практически каждый день: ездим на работу, в больницу, к родственникам. Сейчас мост закрыт, приходится делать большой крюк через Раковку, плюс еще километров пять. Поэтому мы очень ждем открытия. Будет не только ближе, но и безопаснее, ведь здесь ходят школьный и рейсовый автобусы", - говорит местная жительница поселка Большая Раковка Марина Васякина.

Неудовлетворительное техническое состояние моста, выявленное в ходе плановой диагностики, стало основанием для включения объекта в программу ремонтных работ. "Ремонт данного сооружения особенно важен, так как оно обеспечивает транспортную доступность жителям нескольких населенных пунктов Красноярского района. Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденным графиком, чтобы завершить их к установленному сроку и восстановить безопасное и комфортное движение для всех водителей", - отмечает руководитель управления строительства и ремонта дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Морев.

Ремонт начался в мае 2026 г., на время проведения работ движение по мосту закрыто и осуществляется по альтернативным маршрутам. В настоящее время готовность объекта составляет 30%. Специалисты выполняют армирование и бетонирование межбалочных швов, завершили замену подферменников и опорных частей, ведут работы по устройству сопряжения моста с автомобильной дорогой. В августе планируется приступить к устройству слоев мостового полотна. Срок завершения капитального ремонта моста - 1 ноября 2026 года.

"Компания мобилизовала все ресурсы для соблюдения графика, объект обеспечен материалами в полном объеме. Сделаем все, чтобы сдать мост в установленный срок", - говорит генеральный директор подрядной организации Руслан Каримов.

Национальный проект "Инфраструктура для жизни" - один из ключевых инструментов достижения национальных целей развития страны, определенных президентом России Владимиром Путиным. Его реализацию, в том числе в части дорожного ремонта, контролирует лично губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Всего в 2026 г. в Самарской области по национальному проекту будет отремонтировано 12 мостовых сооружений общей протяженностью более 1000 погонных метров. Работы также ведутся в Борском, Сергиевском, Кошкинском, Хворостянском, Кинель-Черкасском, Нефтегорском и Челно-Вершинском районах. Общая готовность всех объектов превышает 60%.