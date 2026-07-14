В Самарской области ожидаются гроза и опасное усиление ветра

Экстренное предупреждение для жителей региона от Приволжскгидромета. В среду, 15 июля, ожидается шквалистый ветер, порывы местами достигнут 15-18 м/с.
Из‑за шквалистого ветра возрастает риск падения деревьев, рекламных конструкций и других неустойчивых объектов, а также повреждения линий электропередач.
Управление МЧС по Самарской области просит жителей проявить осторожность:
по возможности ограничьте пребывание на улице;
не укрывайтесь от непогоды под деревьями, возле шатких конструкций и стен зданий - с крыш могут срываться элементы кровли;
не паркуйте транспорт рядом с деревьями, остановками и рекламными щитами;
при использовании газового оборудования обязательно проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах.
При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по телефону 112.