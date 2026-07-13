Зал, который не дышит: репортаж с премьеры "Шоу Демидовых"

11 июля в Самаре состоялся премьерный показ "Шоу Демидовых". Корреспондент Волга Ньюс побывала на представлении, чтобы оценить новый для самарской публики формат развлечения, выяснить, кому рекомендовано смотреть и составить чек-лист для зрителей.

"Шоу Демидовых" - проект, признанный "Лучшим шапито" на международной цирковой премии "Признание"-2025. Это цирк, который ломает стереотипы: здесь нет животных, это территория чистого адреналина, где человеческое тело проверяется на прочность без права на ошибку. Артисты выходят на сцену без страховки, а единственная клетка здесь - огромный металлический шар с мотокаскадерами.

Основатель нереально захватывающего шоу Алексей Демидов - не только руководитель, вдохновитель и двигатель циркового искусства, но и сердце всего действа. Встречает гостей, общается с посетителями в антракте и ведет шоу, создавая неповторимую атмосферу, где зритель - не покупатель билета, а желанный гость и неотъемлемый участник.

На протяжении трех часов зал почти не дышит. Благо, между номерами есть время вернуть дыхание - когда выходят клоуны, барабанщицы, балет или на арене общается со зрителями основатель шоу. А в финале каждого номера можно дать выход накопившемуся напряжению - выражая свое восхищение возгласами и аплодисментами.

Это представление не оставляет равнодушным, его нужно увидеть вживую. Берите билеты, приходите всей семьей и готовьтесь удивляться, замирать и аплодировать стоя. "Шоу Демидовых" уже в Самаре!

ТРЦ Космопорт, ул. Дыбенко, 30. Билеты от 1000 рублей уже в продаже!

https://demidovshow.ru

Вообще, это такой цирк, в котором захватывает дух еще до того, как гаснет свет. Конструкции, приготовленные для выступлений цирковых артистов, закручивают яркие фантазии. Но реальность оказывается гораздо жестче и невероятнее, чем самое смелое воображение.

Массивная пушка, которую зритель сразу заметит при входе в зал, приготовлена для выстрела. Ядро этой пушки, мягко сказать, не совсем привычное - из нее вылетает гимнаст! Такой трюк могут выполнить всего 20 человек в мире. Этот номер рекомендуется смотреть, не отрывая глаз, потому что длится он всего несколько секунд: артист по воздуху пересекает арену и оказывается на противоположном конце зала. Когда он встает и поднимает руку вверх, зал облегченно выдыхает.

На задержанном дыхании смотрится и почти весь номер канатоходцев. Канат натянут на высоте 7,5 метра, на нем без страховки катаются на велосипеде, сидят на стуле и потом встают на него, балансируя почти под куполом, ходят вслепую. Один шаг и - "ах!" Зал вздрагивает, но артист удержался, перевел дух - и снова идет по канату. В зале наступает такая тишина, как будто зрители стараются своим дыханием случайно не сбить канатоходца.

Между опасными номерами - тишина иного рода. На сцену выходит человек, чье тело нарушает все законы анатомии. Он выворачивает суставы и складывается так, что, кажется, не имеет костей. Он глотает шпагу, а после нее (чтобы ни у кого не возникло сомнений в реальности происходящего) - светящуюся шпагу, свет которой видно через кадык. Следом он включает дрель. Сначала ее проводит через деревянный брусок, а потом приставляет к носу и запускает внутрь. Кто-то отворачивается, кто-то смотрит, затаив дыхание.

Финальный номер шоу самый шумный - со стороны сцены, а по его завершении и со стороны зрительного зала. Он начинается и заканчивается ревом моторов. В металлический шар по очереди въезжают мотоциклисты и кружат по нему. Один, второй, третий… Кажется, вот-вот они врежутся друг в друга. Но нет - в шар въезжает четвертый мотоциклист, и сфера превращается в клубок траекторий.

Зрители о шоу

"Никогда ничего подобного не видели", - делится впечатлениями молодая пара из Тольятти. Они ожидали увидеть животных, но были в восторге от знакомства с таким форматом циркового искусства. У молодого человека даже не нашлось слов, и он выразил эмоции мимикой, изобразив шок, изумление и восторг. Говорит, так смотрел все представление.

Подростки (почитатели одной известной социальной сети), напротив, "примерно знали, что будет" - видели отрывки из номеров. Но реальность превзошла их ожидания. "Это захватывающе!" - только и смогли сказать ребята, переполненные эмоциями, не найдя других эпитетов.

А вот пара почтенного возраста, которая посетила представление всем семейством, с внуками, слова быстро нашла. "Шикарно, обалденно, я в восторге! - поделился эмоциями мужчина. - Давно не был в цирке и не жалею, что семья уговорила меня пойти". Его жена поражена была цирковыми номерами "девушка на полотне под куполом цирка" и "мальчики, которые крутились в шаре". "В нашем возрасте мы получили полный драйв! Хлопали, танцевали с внуком! Это было великолепно!" - подытожила женщина

Многие посетители отметили, что трюки - красивые и одновременно опасные - вызывают бурю эмоций: восторг, трепет, местами ужас и беспокойство за жизнь артистов.

И все это великолепие "Шоу Демидовых" - в Самаре!

ТРЦ "Космопорт", ул. Дыбенко, 30. Билеты от 1000 рублей уже в продаже!

https://demidovshow.ru

Кому смотреть обязательно

Смотреть можно и нужно всем от 3 лет до бесконечности. Если рутина и работа измотали до предела - бегом сюда. Если жаждете впечатлений мирового масштаба, не выезжая из страны, - они здесь, в шатре у "Космопорта". Если любите цирк, но ваше сердце болит за животных - это ваш мир. И если хочется выплеснуть себя в общем оглушительном восторге - это тоже ваше место.

Вместе с тем предупреждаем: если пугает большое количество людей, то на шоу лучше не ходить. В зале все места заняты, и вы попадете в окружение сильно восторженных посетителей. Также не рекомендуем приходить тем, кто не хочет нарушать монотонности жизни и не готов увидеть доказательств того, что человек может все.

Чек-лист тому, кто пойдет

Зарядите телефон, освободите память. На "Шоу Демидовых" можно и нужно снимать, сохранять каждое мгновение. Это шоу не скрывает своих секретов - потому что его невозможно повторить. Фотографируйте, снимайте видео, ловите эти ускользающие моменты. И еще рекомендация - наряжайтесь! Вы наверняка захотите запечатлеть себя рядом с лучезарными клоунами, с отважными каскадерами, с самим Алексеем Демидовым - и все это в роскошной фотозоне с красной дорожкой! Или, может быть, в антракте осмелитесь взлететь под купол - да, такое тоже возможно! Или отдать ребенка покататься с мотокаскадером по арене.

Приходите заранее: чтобы успеть пообщаться с артистами, сделать снимки на фотозоне, приобрести сувениры. И захватите наличные - с ними очередь за попкорном (он восхитителен, проверено!) идет гораздо быстрее.

И, главное, не уходите до самого конца. Артисты вкладывают в каждый трюк всю душу, всю жизнь, и им искренне больно, когда зрители начинают расходиться раньше, экономя пару минут на выходе. Останьтесь, поблагодарите их овациями, восклицаниями восторга. Они это заслужили. Ведь вся команда цирка дарит такое шоу, после которого долго не отпускает: ощущение, что был не в цирке, а в мире, где люди делают то, чему невозможно научиться. Где каждое мгновение - на грани. Где смеешься, замираешь, восхищаешься, искренне аплодируешь и на время представления чувствуешь себя частью чего-то необычайного. Это и есть цирк Демидовых - живой, опасный, зрелищный, искренний, настоящий.

Такое шоу нельзя пересказать, его нужно увидеть и прочувствовать самому. Выбирайте места, покупайте билеты и готовьтесь к трем часам настоящего адреналина. "Шоу Демидовых" - в Самаре!

ТРЦ Космопорт, ул. Дыбенко, 30. Билеты от 1000 рублей уже в продаже!

https://demidovshow.ru