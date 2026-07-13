В Самаре пройдут форум "Химия большой страны" и первый Химический хакатон

8-9 сентября 2026 года во Дворце спорта им. В.Высоцкого в Самаре состоится форум-выставка "Химия большой страны. Самара".

"Химия большой страны. Самара" - крупнейший отраслевой бизнес-форум химической промышленности в Приволжском регионе, направленный на повышение эффективности реализации задач национального проекта технологического лидерства "Новые материалы и химия". Региональное мероприятие федерального масштаба соберет всех участников рынка для совместного решения стратегических, экономических и технологических вопросов химической промышленности Самарской области.

Ожидается участие более чем 500 представителей химической промышленности, правительства Самарской области и Минпромторга РФ. Впервые в рамках форума пройдет Химический хакатон для студентов и молодых ученых.

Организаторы форума - НО "Российский Союз химиков", индустриальное агентство "Эйч Медиа", Минпромторг Самарской области, Межотраслевой научно-производственный центр (МНПЦ). Мероприятие проходит при поддержке Минпромторга РФ, ТПП РФ и РСПП.

Деловая программа включает тематические сессии и технологические визиты на производственные площадки Самары и области (ПАО "КуйбышевАзот" и в технопарк "Жигулевская долина"). В рамках форума также работает выставка оборудования и технологических решений региональных предприятий.

Откроет форум пленарная сессия "Маршрут развития химпрома в Самарской области". На панельной дискуссии "Технологическая независимость химпрома Самарской области" будут представлены проекты, определяющие ход развития отрасли на ближайшие несколько лет.

Ключевые сессии:

Финансовая инфраструктура развития химического бизнеса: программы поддержки, новые продукты и инструменты финансирования.

Химия для транспортного машиностроения в Самарской области: технологии, материалы, будущее.

Новые технологии и передовые проекты мало- и среднетоннажной химии. Промышленная и научная кооперация.

ВЭД, логистика и устойчивость цепочек поставок Самарской области. Опыт экспортных поставок крупнотоннажных предприятий.

Химия для АПК: удобрения, пестициды, биополимеры.

Роботизация и развитие искусственного интеллекта на предприятиях химической промышленности: от автоматизации к интеллектуальным производствам.

Круглые столы:

Перспективы развития рынка катализаторов в России и Самарской области.

Модернизация и промышленная безопасность химических производств. Новые стандарты экологизации предприятий.

Бытовая химия и косметика в Самарской области: баланс спроса и предложения, импортозамещение.

Форум станет вторым в федеральном цикле "Химия большой страны". Первый состоялся в мае 2026 г. в Дзержинске (Нижегородская область) и собрал более 500 участников, в том числе АО "НИИК", ООО "РУССИЛИКА", ООО "НПП НЕФТЕХИМ", АО "Корунд-Циан", ООО "Лабспейс", "УК БХХ "ОРГХИМ", АО, ООО "ИЭС ИНЖИНИРИНГ И КОНСАЛТИНГ", ООО "ВОЛЬТАГ", ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", ООО "КЗСП", ООО "СТИРАКС", ПАО "СБЕРБАНК", ООО "ЗАВОД КРИОМАШ" и другие.

Самарская область уверенно набирает обороты в развитии химической промышленности, подтверждая статус одного из ключевых отраслевых центров России. В 2025 г. именно Самара стала площадкой для заседания Комиссии Госсовета РФ по нацпроекту "Новые материалы и химия", что подтверждает высокий статус региона.

К участию приглашены руководители и собственники химических предприятий, представители отраслевых ведомств, поставщики оборудования, разработчики технологий, научные и образовательные организации.

"Самарская область - один из ключевых центров химической промышленности России. Наша задача - дать бизнесу, науке и власти общую площадку для решения реальных задач: от импортозамещения до кадрового обеспечения. Хакатон в этом смысле - абсолютно новый для региона формат, который соединяет таланты и производство", - прокомментировала Екатерина Косарева, учредитель индустриального агентства H Media.

Сайт форума: https://hbsforum.ru/samara/