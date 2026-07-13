В Самаре пройдут форум "Химия большой страны" и первый Химический хакатон

8-9 сентября 2026 года во Дворце спорта им. В.Высоцкого в Самаре состоится форум-выставка "Химия большой страны. Самара".
"Химия большой страны. Самара" - крупнейший отраслевой бизнес-форум химической промышленности в Приволжском регионе, направленный на повышение эффективности реализации задач национального проекта технологического лидерства "Новые материалы и химия". Региональное мероприятие федерального масштаба соберет всех участников рынка для совместного решения стратегических, экономических и технологических вопросов химической промышленности Самарской области.
Ожидается участие более чем 500 представителей химической промышленности, правительства Самарской области и Минпромторга РФ. Впервые в рамках форума пройдет Химический хакатон для студентов и молодых ученых.
Организаторы форума - НО "Российский Союз химиков", индустриальное агентство "Эйч Медиа", Минпромторг Самарской области, Межотраслевой научно-производственный центр (МНПЦ). Мероприятие проходит при поддержке Минпромторга РФ, ТПП РФ и РСПП.
Деловая программа включает тематические сессии и технологические визиты на производственные площадки Самары и области (ПАО "КуйбышевАзот" и в технопарк "Жигулевская долина"). В рамках форума также работает выставка оборудования и технологических решений региональных предприятий.
Откроет форум пленарная сессия "Маршрут развития химпрома в Самарской области". На панельной дискуссии "Технологическая независимость химпрома Самарской области" будут представлены проекты, определяющие ход развития отрасли на ближайшие несколько лет.
Ключевые сессии:
- Финансовая инфраструктура развития химического бизнеса: программы поддержки, новые продукты и инструменты финансирования.
- Химия для транспортного машиностроения в Самарской области: технологии, материалы, будущее.
- Новые технологии и передовые проекты мало- и среднетоннажной химии. Промышленная и научная кооперация.
- ВЭД, логистика и устойчивость цепочек поставок Самарской области. Опыт экспортных поставок крупнотоннажных предприятий.
- Химия для АПК: удобрения, пестициды, биополимеры.
- Роботизация и развитие искусственного интеллекта на предприятиях химической промышленности: от автоматизации к интеллектуальным производствам.
Круглые столы:
- Перспективы развития рынка катализаторов в России и Самарской области.
- Модернизация и промышленная безопасность химических производств. Новые стандарты экологизации предприятий.
- Бытовая химия и косметика в Самарской области: баланс спроса и предложения, импортозамещение.
Форум станет вторым в федеральном цикле "Химия большой страны". Первый состоялся в мае 2026 г. в Дзержинске (Нижегородская область) и собрал более 500 участников, в том числе АО "НИИК", ООО "РУССИЛИКА", ООО "НПП НЕФТЕХИМ", АО "Корунд-Циан", ООО "Лабспейс", "УК БХХ "ОРГХИМ", АО, ООО "ИЭС ИНЖИНИРИНГ И КОНСАЛТИНГ", ООО "ВОЛЬТАГ", ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", ООО "КЗСП", ООО "СТИРАКС", ПАО "СБЕРБАНК", ООО "ЗАВОД КРИОМАШ" и другие.
Самарская область уверенно набирает обороты в развитии химической промышленности, подтверждая статус одного из ключевых отраслевых центров России. В 2025 г. именно Самара стала площадкой для заседания Комиссии Госсовета РФ по нацпроекту "Новые материалы и химия", что подтверждает высокий статус региона.
К участию приглашены руководители и собственники химических предприятий, представители отраслевых ведомств, поставщики оборудования, разработчики технологий, научные и образовательные организации.
"Самарская область - один из ключевых центров химической промышленности России. Наша задача - дать бизнесу, науке и власти общую площадку для решения реальных задач: от импортозамещения до кадрового обеспечения. Хакатон в этом смысле - абсолютно новый для региона формат, который соединяет таланты и производство", - прокомментировала Екатерина Косарева, учредитель индустриального агентства H Media.
Сайт форума: https://hbsforum.ru/samara/
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!