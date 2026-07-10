В Самаре прошел Всероссийский парад семьи

В среду, 8 июля, столица губернии стала эпицентром самого теплого события — Всероссийского парада семьи. Организаторами всероссийской акции в Самаре стали Объединение многодетных семей Самарской области и Самарская епархия.
В этот день для гостей работали интерактивные площадки: игры, мастер-классы, выставки, танцы. Завершил вечер праздничный концерт, на котором с авторскими сочинениями выступили самарские артисты.
Слова поддержки прозвучали от заместителя министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Александра Постникова, который зачитал приветственный адрес от министра Оксаны Щербицкой: "Семья — это наша главная ценность, надежная опора и неиссякаемый источник любви. А многодетные родители являются настоящим гарантом сохранения и передачи будущим поколениям традиционных духовно-нравственных ценностей нашей страны. Многодетная семья — это не просто ячейка общества, это настоящая крепость, в которой куется будущее России. Мы гордимся тем, что на самарской земле рождаются и крепнут тысячи союзов, объединенных общими традициями и мечтами о будущем. И наша задача, чтобы в каждом из них царили взаимопонимание, поддержка и уважение".
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!