В Самаре прошел Всероссийский парад семьи

В среду, 8 июля, столица губернии стала эпицентром самого теплого события — Всероссийского парада семьи. Организаторами всероссийской акции в Самаре стали Объединение многодетных семей Самарской области и Самарская епархия.

В этот день для гостей работали интерактивные площадки: игры, мастер-классы, выставки, танцы. Завершил вечер праздничный концерт, на котором с авторскими сочинениями выступили самарские артисты.

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО

Слова поддержки прозвучали от заместителя министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Александра Постникова, который зачитал приветственный адрес от министра Оксаны Щербицкой: "Семья — это наша главная ценность, надежная опора и неиссякаемый источник любви. А многодетные родители являются настоящим гарантом сохранения и передачи будущим поколениям традиционных духовно-нравственных ценностей нашей страны. Многодетная семья — это не просто ячейка общества, это настоящая крепость, в которой куется будущее России. Мы гордимся тем, что на самарской земле рождаются и крепнут тысячи союзов, объединенных общими традициями и мечтами о будущем. И наша задача, чтобы в каждом из них царили взаимопонимание, поддержка и уважение".