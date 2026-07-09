Организаторы премии "Больше, чем путешествие" рассказали о номинациях и возможностях для будущих победителей

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие", которая реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети", рассказала о номинациях нового сезона одноименной всероссийской премии. Среди них есть и те, что учреждены в этом году впервые. Организаторы напомнили, что получат победители, и дали рекомендации по правильному выбору номинации для участия.

Всероссийская премия "Больше, чем путешествие" — федеральный конкурс и платформа для выявления, поощрения, масштабирования лучших проектов гражданско-патриотического туризма и системы воспитания молодежи, инструмент для формирования культуры путешествий по России.

"Премия — масштабная платформа для самореализации, она объединяет не только туроператоров, предприятия, музеи и заповедники, но и органы исполнительной власти в регионах, а также всех, кто вносит вклад в развитие молодежного туризма. В этом сезоне мы представляем 8 основных номинаций, которые всесторонне раскрывают многогранность современных путешествий. Каждый участник сможет найти ту номинацию, что наиболее точно отражает его деятельность или деятельность его организации. Мы видим, что премия формирует мощное сообщество единомышленников и созидателей, объединенных общей целью — делать путешествия осмысленными и значимыми", — отмечает генеральный директор АНО "Больше, чем путешествие" Олеся Брыкова (Тетерина).

В число основных номинаций вошли:

"Больше, чем тур" — проекты с туристической, образовательной и полезной для страны и общества компонентами, реализуемые профильными организациями;

"Больше, чем экскурсия" — экскурсовод или экскурсия, раскрывающие культурно-образовательный потенциал путешествий по регионам и формирующие чувство гордости за Родину;

"Больше, чем поход" — поход, деятельность организации или специалиста по походному туризму, направленная на изучение культурного и природного наследия России;

"Больше, чем сервис" — объекты инфраструктуры гостеприимства (отели, рестораны, коворкинги, сервисы для поиска билетов, путеводители и т. д.);

"Больше, чем место силы" — места и события, раскрывающие туристический потенциал страны через впечатления;

"Больше, чем медиа" — блогеры и авторы проектов по созданию медиаконтента о туристическом потенциале страны и культуре патриотических путешествий;

"Больше, чем регион" — для региональных органов исполнительной власти в сфере молодежной политики и туризма, которые системно развивают молодежный туризм в регионе;

"Больше, чем путешественник" — вдохновляющие личные истории жителей России о том, как путешествие по стране изменило жизнь и отношение к Родине.

Организаторы подчеркивают: чтобы правильно выбрать номинацию при подаче заявки, начать надо не с ее названия, а с сути работы претендента. У многих проектов есть несколько сильных сторон. Например, музей может быть и местом силы, и площадкой для реализации экскурсионных маршрутов. Главная подсказка — выбирайте номинацию, где сильнее всего виден результат вашей работы: что вы развиваете, кому помогаете и какой опыт получает человек после путешествия.

В каждой из номинаций будет по три победителя, а почетное жюри определит среди лучших проектов обладателя Гран-при. Кроме того, эксперты от организаций-партнеров выберут лидеров в своих спецноминациях. Среди них — "Больше, чем единство", "Больше, чем наследие", "Больше, чем доступность" и др.

Победители премии получат:

профессиональное признание на федеральном уровне;

специальный знак от Роскачества;

продвижение и информационную поддержку своего проекта;

возможности для масштабирования;

участие в закрытом клубе победителей премии;

профильное обучение;

возможности для интеграции в мероприятия программы "Больше, чем путешествие";

полезное путешествие по сертификату от "Больше, чем путешествие";

подарки от партнеров премии.

Напомним, что старт заявочной кампании премии 12 июня дали заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. На международном форуме "Путешествуй!" они вместе с победителями премии прошлого года подписали памятный билет и оставили напутствие будущим номинантам. Прием заявок продолжается до 15 июля на сайте большечемпремия.рф.

После проведения заочной оценки работ для финалистов будет организован просветительский этап, в рамках которого они смогут доработать свои проекты вместе с наставниками. Затем участников ожидает очная защита перед экспертным советом в Москве. Имена победителей будут определены с учетом итогов очных защит и народного голосования. Их объявят на торжественной церемонии награждения в Национальном центре "Россия". Почетное жюри выберет среди лучших проектов обладателя Гран-при.

Информация об организаторах, полных правилах проведения премии, конкурсном отборе, порядке, сроках определения победителей и получения поощрительных призов размещена в положении и на официальном сайте. По всем вопросам, связанным с участием, можно обращаться по электронной почте premia.morethantrip@yandex.ru и по телефону службы поддержки: 8 800 444 80 63.