На Авито названы лидеры роста продаж смартфонов в Самаре

На рынке новых смартфонов в Самаре заметнее всего выросли продажи бренда Google, а на ресейле сильнее всего увеличились продажи vivo. При этом по объему продаж лидерство сохраняет Apple. Аналитики Авито подвели итоги продаж смартфонов за второй квартал 2026 года.

В новом сегменте в Самаре заметнее всего выросли продажи смартфонов OnePlus — их стали покупать в 2,5 раза чаще в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте — смартфоны HONOR. Их продажи выросли вдвое.

По доле продаж традиционно лидируют смартфоны Apple — на них приходится 67% от всех проданных новых смартфонов на Авито во втором квартале 2026 года. В среднем они обходились пользователям в 68 000 рублей. Также в тройке лидеров — Samsung и Xiaomi с долями 12% и 7% соответственно. Их покупали в среднем за 54 000 и 25 000 рублей. Далее следуют смартфоны HONOR — на них приходится 3%, в среднем они стоили 41 000 рублей. Топ-5 завершают Realme с долей в 2%. В среднем их покупали за 20 000 рублей.

На ресейле самое заметное увеличение продаж показали смартфоны Google — их год к году стали покупать чаще на 93%. На втором месте — устройства vivo. Их продажи выросли на 64%. Далее следуют TECNO с ростом продаж на 22%.

По объему продаж на первом месте также смартфоны Apple — их доля в Ресейл-сегменте составила 66%. В среднем они обходились в 27 000 рублей. Далее следуют Samsung с долей 11%, средняя цена — 17 000 рублей. Тройку лидеров замыкают Xiaomi с 8% и средней ценой 9 000 рублей. Затем идут смартфоны HONOR — на них пришлось 2%. Их средняя цена составила 9 000 рублей. На пятом месте — Realme с долей также в 2%. В среднем эти смартфоны стоили 7 000 рублей.

"Рынок смартфонов продолжает активно развиваться как в сегменте новых устройств, так и на ресейле. Во втором квартале по России мы увидели рост интереса к брендам, которые еще недавно занимали более нишевые позиции: продажи новых смартфонов OnePlus выросли на 87% год к году, а на вторичном рынке лидером роста стал vivo с показателем +72%. При этом Apple сохраняет лидерство по объему продаж в обоих сегментах, что говорит о стабильном спросе на устройства бренда независимо от модели покупки", — подчеркивает Евгения Одинцова, руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" в Авито.

В среднем по России стоимость новых смартфонов в сравнении с предыдущим кварталом снизилась на 11%, до 56 000 рублей. Самое заметное снижение показали смартфоны в Туле — за квартал они подешевели на 18%, до 54 000 рублей. На 16% дешевле смартфон стали в Волгограде, средняя стоимость составила 52 000 рублей. На 15% цена снизилась в Ярославле, до 58 000 рублей. При этом самая низкая средняя цена зафиксирована в Екатеринбурге — 44 000 рублей.

Средняя стоимость смартфонов на ресейле снизилась на 5%, до 23 000 рублей. Самое большое снижение замечено в Барнауле — на 12%, до 19 000 рублей. На 9% дешевле стали смартфоны "с рук" в Новосибирске и Кемерово, цена снизилась до 23 000 и 20 000 рублей соответственно. Самую низкую цену в сегменте зафиксировали в Петрозаводске — она составила 17 000 рублей.