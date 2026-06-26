В Самаре суд постановил вернуть РФ земли под магистралью Центральной

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области оспорило решение суда по иску, который инициировала региональная прокуратура в пользу федерального казенного предприятия "Самарский завод "Коммунар". Связан процесс с земельными участками, где построили первую очередь магистрали Центральной.

Процесс стартовал еще в 2024 году. Прокуратура потребовала истребовать из незаконного владения минимущества и минтранса Самарской области в собственность Российской Федерации земельные участки общей площадью более 25 тысяч кв. метров, которые оформили под строительство участка магистрали Центральной от Ракитовского шоссе до Обводной Самары. Они расположены в районе поселка Петра Дубрава.

Стоимость строительства магистрали Центральная в Самаре оценили в 46 млрд рублей Региональный минтранс рассчитал потребность в финансировании по объекту "Проектирование и строительство проспекта Карла Маркса от улицы Набережная реки Самары до проспекта Кирова". Речь идет о городской части магистрали Центральная.

В своем иске прокуратура указала, что в 1992 году федеральные власти предоставили предприятию в постоянное бессрочное пользование три земельных участка. В подтверждение этому есть соответствующее свидетельство. Но ни право собственности РФ, ни право постоянного бессрочного пользования на земельные участки не регистрировались. В 2006 году их поставили на кадастровый учет.

В 2019 году правительство Самарской области утвердило проект планировки территории под строительство магистрали Центральной. В результате указанные участки были разделены и образованы новые, а часть — впоследствии оформлена в собственность региона. По мнению представителей прокуратуры, совершено это было помимо воли собственника и правообладателя. Поэтому она потребовала вернуть участки в собственность РФ.

Минтранс и минмущества, которые стали соответчиками по иску, возражали против удовлетворения заявленных требований. Представители ведомств указали, что строительство магистрали было согласовано с властями Самары и городских поселений Петра Дубрава и Смышляевка Волжского района, а в ЕГРН отсутствовали сведения о правообладателе спорных земельных участков. Также минтранс настаивал, что не был обязан согласовывать документацию с иными лицами, помимо указанных в статье 45 Градостроительного кодекса РФ.

Более того, представители министерства отметили, что дорога, проходящая по двум спорным участкам и реконструированная под магистраль Центральную, была введена в эксплуатацию еще в 2008 году. По их мнению, в связи с этим исключительное право на занятые ею земли принадлежат Самарской области, являющейся собственником дороги.

"Управление Росреестра подтвердило, что государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав проведены в соответствии с действующим законодательством. Однако ТУ Росимущества сообщило, что в результате образования участков произошло их наложение (пересечение) с землями, находящимися в федеральной собственности. Управление Росреестра не имело права проводить такую регистрацию", — говорится в материалах дела.

Для установления границ земель, переданных заводу "Коммунар", и площади пересечения с вновь образованными территориями, магистралью Центральной была назначена экспертиза. На основании заключения иск был скорректирован и в итоге частично удовлетворен судом. В федеральную собственность должны вернуть участки общей площадью 25,4 тысячи кв. метров.

В решении отмечается, что федеральное законодательство позволяет не регистрировать в ЕГРН права на объекты недвижимости, возникшие до 31 января 1998 года. Доказательством принадлежности земель заводу признаны предъявленное свидетельство и реестровые дела.

По мнению суда, областные власти в нарушение установленного порядка не приняли меры, чтобы установить владельца земель и изъять их должным образом. В соответствии с ЗК РФ губернатор должен был подать в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника имущества, заявление на передачу участков с приложением проекта межевания или схемы.

"На земельных участках расположены линии электропередач, являющиеся федеральной собственностью, в связи с чем ответчики не могли не знать об использовании земельных участков под ЛЭП и не выяснить основания такого использования", — указал суд.

В то же время арбитраж отметил, что возврат участков в федеральную собственность не прекращает права Самарской области на дорогу. И всё же минтранс решение оспорил. Дата заседания апелляционной инстанции пока не назначена.