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Дорожное строительство Транспорт и связь

Прокуратура возвращает РФ земли под магистралью "Центральная"

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области выявила захват федеральной земли под строительство магистрали "Центральная".

Фото: Публичная кадастровая карта

В связи с этим первый заместитель прокурора региона обратился в суд к министерству транспорта и автомобильных дорог, чтобы истребовать в пользу РФ территории, оформленные в областную собственность.

Речь идет о трех участках в районе поселка Петра Дубрава, которые принадлежат Российской
Федерации и переданы в постоянное бессрочное пользование ФКП "Самарский завод "Коммунар". Ранее по заказу минтранса были проведены кадастровые работы по разделу этих земель, в результате чего в границах прежних территорий образованы новые участки. Таким образом федеральное имущество перешло в областную собственность.

По делу назначена экспертиза, которая должна установить границы участков, переданных заводу "Коммунар", площадь пересечения со вновь образованными территориями, а также определить координаты магистрали "Центральная". 

Пока же суд запретил регистрационные действия со всеми спорными землями.

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