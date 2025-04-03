Прокуратура возвращает РФ земли под магистралью "Центральная"

Прокуратура Самарской области выявила захват федеральной земли под строительство магистрали "Центральная".

В связи с этим первый заместитель прокурора региона обратился в суд к министерству транспорта и автомобильных дорог, чтобы истребовать в пользу РФ территории, оформленные в областную собственность.

Речь идет о трех участках в районе поселка Петра Дубрава, которые принадлежат Российской

Федерации и переданы в постоянное бессрочное пользование ФКП "Самарский завод "Коммунар". Ранее по заказу минтранса были проведены кадастровые работы по разделу этих земель, в результате чего в границах прежних территорий образованы новые участки. Таким образом федеральное имущество перешло в областную собственность.

По делу назначена экспертиза, которая должна установить границы участков, переданных заводу "Коммунар", площадь пересечения со вновь образованными территориями, а также определить координаты магистрали "Центральная".

Пока же суд запретил регистрационные действия со всеми спорными землями.