Прокуратура возвращает РФ земли под магистралью "Центральная"

Прокуратура Самарской области выявила захват федеральной земли под строительство магистрали "Центральная".
В связи с этим первый заместитель прокурора региона обратился в суд к министерству транспорта и автомобильных дорог, чтобы истребовать в пользу РФ территории, оформленные в областную собственность.
Речь идет о трех участках в районе поселка Петра Дубрава, которые принадлежат Российской
Федерации и переданы в постоянное бессрочное пользование ФКП "Самарский завод "Коммунар". Ранее по заказу минтранса были проведены кадастровые работы по разделу этих земель, в результате чего в границах прежних территорий образованы новые участки. Таким образом федеральное имущество перешло в областную собственность.
По делу назначена экспертиза, которая должна установить границы участков, переданных заводу "Коммунар", площадь пересечения со вновь образованными территориями, а также определить координаты магистрали "Центральная".
Пока же суд запретил регистрационные действия со всеми спорными землями.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?