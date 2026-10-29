Новый генплан: как будут развивать транспортную инфраструктуру Самары

Жителей Самары необходимо пересаживать с личных авто на общественный транспорт. Таков основной посыл проекта нового генплана города в части развития инфраструктуры. Разработчики обозначили варианты развития метрополитена, прокладки трамвайных и троллейбусных линий, а также крупные дорожные проекты. Рассказываем о них подробно.

Меньше машин — меньше пробок

Проект нового генплана сформирован в рамках разработки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Самары по заданию регионального минграда. Авторами являются специалисты Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИ ПГ, г. Санкт-Петербург). 26 октября они представили свои предложения экспертному сообществу. Самым объемным выдалось обсуждение именно вариантов развития транспортной инфраструктуры.

Минус леса, плюс зоны подтопления: представлен новый план застройки Самары Питерский институт завершил формирование проекта единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Самары. 26 октября экспертному сообществу презентовали новый генплан города. Авторы представили архитекторам и общественникам обобщенные данные о перспективах жилищной и социальной застройки, обустройстве общественных пространств и зеленых зон. Публикуем подробности.

"Невозможно в крупном городе постоянно расширять улично-дорожную сеть. Так мы только способствуем увеличению индивидуального автомобильного транспорта. Гораздо эффективнее делать более удобным общественный транспорт, чтобы жители выбирали его для передвижения по городу", — отметила главный градостроитель института Ирина Гришечкина, предваряя презентацию раздела.

Конкретные предложения НИИ озвучил Илья Резников, который за свою карьеру участвовал в разработке подобных концепций для ряда крупных городов, включая Санкт-Петербург, а также в формировании плана транспортной инфраструктуры Южного города, расположенного у окраины Самары. Свою презентацию он начал с представления результатов исследований. Для оценки транспортных потоков в Самаре было выбрано более 70 точек на улицах города и пригородов, а также на линиях рельсового транспорта:

"Мы считали не только транспорт, но и людей: сколько пассажиров и водителей едет из одного района в другой. В результате выяснили, что за три утренних часа в Самару въезжают более 40 тысяч человек. Основное направление потоков внутри города в этот период идут из основной части в центр — около 25 тысяч человек в час: 41% на общественном транспорте, 59% — на личных авто. Также большое количество жителей едут в промзону — примерно 15 тысяч человек в час".

По словам разработчика, стратегическая задача нового генплана заключается в стимулировании использования общественного транспорта для ежедневных поездок вместо индивидуального, который не может справиться с имеющимися потоками населения. Ведь в том же центре нет территории для обустройства достаточного количества улиц и парковок для постоянно увеличивающегося числа автомобилей. В качестве доказательства он привел сравнение, что для комфортной перевозки 200 пассажиров нужно либо 1 современный трамвай, либо 2 автобуса большой вместимости, либо 3 автобуса, либо 180 личных автомобилей.

Среди существующих проблем общественного транспорта специалисты выделил:

снижение пассажиропотока — на 6% с 2019 года,

низкая эффективность работы метрополитена,

отсутствие обособления 38% трамвайных линий и высокий износ инфраструктуры,

низкие скорости движения ОТ (менее 16 км/ч) вследствие заторов и всего 10 км выделенных полос;

нехватка отстойно-разворотных площадок (ОРП) — в частности, для автобусов;

отсутствие системы пересадочных узлов (ТПУ).

"Метрополитен — это боль транспортной системы Самары. Если судить по числу перевезенных пассажиров, он самый малоэффективный в стране. Зато в городе очень классная трамвайная система: многоконтурная, закольцованная. И относительно того, где люди живут и куда едут работать, она проложена достаточно логично. Но из-за того, что существенная часть путей не обособлена, скорость движения трамвая достаточно низкая. Поэтому жители часто выбирают либо личный транспорт, либо автобус. В итоге трамвай не столь популярен, как мог бы быть", — констатировал Илья Резников.

Метро и трамвай

За кулисами "Театральной": как строится новая станция самарского метро В преддверии Дня метростроителя, который отмечается 2 октября, корреспондент Волга Ньюс посетил строящуюся станцию метро "Театральная" - объект, куда пока не может попасть обычный пассажир. Здесь продолжаются работы по монтажу инженерных систем, оборудования и архитектурной отделке.

На необходимости развития двух этих видов транспорта и сделали акцент авторы проекта генплана. В частности, в презентации обозначили минимальный набор мероприятий, направленных на повышение эффективности уже работающего метро:

завершение строительства станции "Театральная";

строительство вторых выходов на станциях "Российская" и "Московская";

строительство второй линии метрополитена от железнодорожного вокзала до Центрального автовокзала (ЦАВ) — 5 станций с пересадкой;

продление первой линии метро в Куйбышевский район — 3 станции.

"Мы проанализировали 8 вариантов развития метрополитена в математической модели, рассчитывали пассажиропотоки и стоимость строительства. Продление первой линии будет эффективным при развитии Куйбышевского района и Южного города. В этом случае есть смысл дотянуть ветку до пересечения Уральской и Кряжского шоссе. Предусмотрены подземное прохождение под центром, строительство метромоста через реку Самару и обустройство наземной линии до Кряжского шоссе", — рассказал Илья Резников.

По мнению авторов генплана, трамвай необходимо сделать основным видом магистрального транспорта. Для этого необходимо обособить все трамвайные линии на совмещенном полотне путем реконструкции улиц, в том числе в центре города, — всего 24 км. Также предполагается строительство 6 новых линий протяженностью 28 км на:

Московском шоссе от ЦАВ до ул. Ташкентской (соединяется с веткой до "Самара-Арены") — для поддержки развития метро;

проспекте Карла Маркса и участку улицы Алма-Атинской;

ул. Революционной;

к площади Дзержинского;

к перспективному межвузовскому кампусу (две линии).

Автобусы, троллейбусы и городская электричка

Для дополнения новых линий метро и трамвая предлагается сделать выделенные полосы для наземного общественного транспорта: по Московскому шоссе от "Самара Арены" в направлении микрорайона Крутые Ключи и от пересечения Уральской и Кряжского шоссе к новым жилым районам на юге города по Уральской и Утевской. Также такие полосы планируется обустроить на Московском шоссе от станции "Московская" до железнодорожного вокзала через улицу Коммунистическую, на проспекте Кирова, улицах Авроры, Гагарина и Победы. Примерная схема отображена на карте.

Что касается троллейбусного движения, то предлагается построить две новые линии — по Фрунзенскому мосту и на участках улиц Мичурина и Авроры, в том числе новых. При этом предусмотрено обновление состава — внедрение троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

"Железная дорога в основном не очень удачно лежит относительно тех мест, где люди живут. Но при этом она может быть эффективна для доставки населения из пригородов и самых удаленных районов на работу в центр и промзону. Поэтому хорошо бы в час пик увеличить количество электропоездов на этих направлениях и организовать дополнительные остановки: "Ленинградскую" в центре и "Казачью" в районе Волгаря", — озвучил перспективы запуска городской электрички Илья Резников.

Для удобной пересадки пассажиров на разные виды общественного транспорта предлагается организовать системы из 15 транспортно-пересадочных узлов, в том числе в районе железнодорожного вокзала, ЦАВ, "Самара Арены", на Пятилетке (его уже строят несколько лет) и на Уральской (около новой станции метро со строительством автостанции).

Также в проекте предусмотрены развитие системы отстойно-разворотных площадок (строительство 19 новых и реконструкция 7 существующих), реконструкция 3 трамвайных и 3 троллейбусных депо, двух автобусных парков и метродепо. Канатную дорогу решили оставить только одну — в Рождествено.

Проблемные дороги и перекрестки

"Естественно, развитие общественного транспорта невозможно без развития уличной-дорожной сети. Главная проблема — ежедневные протяженные транспортные заторы. В часы пик в пробках стоят 10% магистралей. Насчитывается не менее 20 проблемных перекрестков, не справляющихся с нагрузкой, не менее 40 "узких мест" — улиц со сниженным количеством полос движения. Есть разрывы УДС — недостроенные участки дорог. Довольно много улиц идут не в створе, а смещаются одна к другой", — отметил Илья Резников.

Отдельно специалист остановился на проблеме запаркованности улиц. Она наблюдается на 10% магистралей, из-за чего их пропускная способность значительно снижается — часто в 2 раза. При этом по современным нормативам на магистральных улицах общегородского значения парковка должна быть запрещена.

В план развития УДС включили мероприятия, направленные на решение существующих транспортных проблем, обеспечение качественной работы общественного транспорта, повышение плотности магистральной сети и связанности дорог, выравнивание пропускной способности улиц, обеспечение новых районов соответствующей инфраструктурой. Предлагается:

построить 166 км и реконструировать 189 км магистральной УДС

построить 6 развязок, 9 мостов, 7 тоннелей и проколов под ж/д;

провести реконструкцию 5 мостов.

"Особенно важно выровнять пропускную способность будущей дорожной сети. Можно построить широченный проспект, но все равно будут пробки. Ведь часто пропускная способность участка выше, чем у отдельного перекрестка или развязки. И в таких случаях мы можем безболезненно выделить полосы для общественного транспорта. Так у нас и автобусы быстрее ездят, и не столь огромный поток машин упирается в перекресток", — объяснил Илья Резников.

Ключевые дорожные проекты

В новом генплане обозначили несколько ключевых проекта. Первый — реконструкция проспекта Карла Маркса от Ракитовского шоссе до Крымской площади, более известный как городская часть магистрали Центральной. Довести его до реализации пытаются уже не один десяток лет, но НИИ ПГ предлагает скорректировать подход.

Продление магистрали Центральной отложили Сроки строительства второго этапа строительства магистрали Центральной в Самаре на данный момент не определены. Причина — в отсутствии финансирования. Об этом в четверг, 26 марта, на заседании комитета губдумы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам заявил глава регионального минтранса Артур Абдрашитов.

"На наш взгляд, проспект Карла Маркса не нужно строить как скоростную магистраль с развязками. Это в 2,5 раза дороже проекта обычной магистрали. Да и с точки зрения городской среды мы должны строить дорогу, которой могут пользоваться все. Это должен быть проспект с трамваем и другими видами общественного транспорта, удобный в том числе для пешеходов", — рассказал Илья Резников.

Однако полностью отказаться от идеи строительства скоростной магистрали не получилось. Ведь минтранс уже разработал соответствующий проект для участка от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова и настоял, что его реализация должны быть обязательно осуществлена. В остальной же части авторы генплана предлагают сделать 6-полосную дорогу без развязок:

Власти готовятся к строительству нового моста через реку Самару Разработка мастер-планов строительства новых микрорайонов на южной окраине Самары формируется с учетом развития инфраструктуры, в том числе транспортной. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил врио министра строительства Александр Фомин.

"И главное — не нужно строить проспект Карла Маркса дальше Крымской площади. Вместо ранее планируемого перехода через реку Самару намного полезнее будет построить магистраль с мостом в створе улицы Структурной и довести ее до крупного жилого района, который строят за ТЦ "Амбар". Это хорошо сработает и в плане разгрузки Южного моста, который сегодня является самым проблемным в Самаре. Кроме того, предыдущий вариант был сильно дороже, так как пойма реки в том месте шире".

При строительстве нового моста потребуется реконструкция улиц Структурной, Клинической, Дачной, Владимирской и Ново-Урицкой. Схема этого и других приоритетных проектов отображена на карте.

Еще один из них — Южная обводная дорога. Проект тоже неновый: минтранс прорабатывает его уже несколько лет. Уже предусмотрено строительство дороги от Водников до Южного шоссе. Авторы генплана предложили проложить ее дальше, вдоль железной дороги до выезда из города на Кинель, соединив с Зубчаниновским шоссе и улицей Литвинова. Здесь предполагается строительство сложной развязки с тоннелем и путепроводами. Такой вариант, по мнению разработчиков, обеспечит связь центра с жилыми районами и промзоной в обход традиционных заторовых направлений и позволит осваивать территории поселка Шмидта.

Развитие дорожной сети

Оставили в генплане проекты продления улицы Авроры и реконструкции улицы Липецкой. Также предлагается соединить улицу Структурную, в створе которой построят мост, с улицей Чернореченской, а Дачную связать с Осипенко тоннелем. Улицу Мичурина продлят до нового участка Авроры.

"В центре Самары предусмотрена реконструкция 15 км дорог. Это в том числе связано с обособлением трамвайных путей и обустройством платных парковочных мест. Цель — сделать центр удобным для людей, общественного транспорта и отчасти для автомобилей", — сообщил Илья Резников.

В основном массиве застройки Самары планируется усиление поперечных и продольных связей дорог. Всего предусмотрено более 20 мероприятий, в том числе:

расширение проспекта Кирова для выделения полос для общественного транспорта;

соединение улицы XXII Партсъезда от проспекта Карла Маркса до Ставропольской;

реконструкция путепровода на улице XXII Партсъезда с расширением проезжей части и обособлением трамвайных путей;

строительство дороги на участке улицы Советской, где сейчас ездят только трамваи;

реконструкция улицы Ставропольской до полноценной двусторонней дороги на всем протяжении;

реконструкция Ракитовского шоссе и улицы Алма-Атинской;

строительство боковых проездов на Московском шоссе;

расширение Красноглинского шоссе;

строительство Северного шоссе с многоуровневой развязкой в районе пересечения с ж/д.

"Сегодня наиболее активно развивается юг города. Поэтому предусмотрено развитие УДС этой части города: расширение основных связующих магистралей и строительство улиц для территорий новой застройки. Среди предложений — продление улицы Осетинской, расширение улиц Белорусской и Народной, а также Старого моста с подходами. Магистраль с нового моста планируется построить до улицы Утевской. Саму Утевскую, а также улицу Уральскую планируется расширять", — озвучил предложения разработчик.

Некоторые из предложений отображены на карте:

По его словам, моделирование показало, что проведения всех вышеперечисленных мероприятий приведет к:

снижению протяженности пробок с сегодняшних 44 км до 12 км;

протяженности высокозагруженных участков с 250 до 112 км;

сохранению среднего времени поездок, несмотря на увеличение площади застройки, — 40 минут.

А что с аэропортами?

В Самаре возобновили проработку проекта запуска электричек в аэропорт Курумоч Проект запуска электрички от железнодорожного вокзала Самары до аэропорта Курумоч сложен с технической точки зрения. Об этом во вторник, 27 января, на встрече с представителями СМИ сообщил начальник Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) - филиала ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев.

Транспортный раздел генплан стал одним из самых обсуждаемых. Больше всего вопросов возникло по поводу вариантов строительства метро, организации трамвайного сообщения, реконструкции проспекта Карла Маркса и строительства нового моста через реку Самару.

Также представители экспертного сообщества поинтересовались, почему в генплане отсутствуют какие-либо предложения по поводу транспортного сообщения с аэропортом Курумоч. Вопрос для Самары проблемный, так как объект находится далеко от основной части города. Перманентно обсуждается строительство железнодорожной ветки в аэропорт и организация там станции. Также звучали предложения по запуску в этом направлении скоростного трамвая. Однако, судя по всему, всё это и останется пока на уровне идей.

В Самаре на месте заброшенных цехов построят аэропорт Стали известны некоторые подробности планов по строительству нового аэропорта в Самаре. Содержатся они в акте государственной историко-культурной экспертизы отведенного под эти цели земельного участка.

"Пассажиропоток аэропорта Курумоч на сегодняшний день такой, что организовывать железнодорожное сообщение с ним нецелесообразно, к сожалению. Запуск трамвая в этом направлении будет очень дороги, и это никто никогда не согласует. Да и в целом сегодня мощности нормально организованного автобусного маршрута для перевозки того объёма пассажиров, который есть и планируется, достаточно", — отметил Илья Резников.

Затронули и тему развития аэропорта Безымянка, чтобы он стал не только грузовым, но и пассажирским. Несколько лет назад власти прорабатывали такую идею с неким потенциальным инвестором. По словам Ильи Резникова, конкретного проекта в новом генплане не предусмотрели. Однако аэропорт остается в зоне транспортной инфраструктуры, что позволит предусмотреть его развитие в дальнейшем.

Формирование окончательной редакции проекта единого документа с учетом замечаний экспертного сообщества и органов власти планируется до конца года. На публичные обсуждения ее выставят в первом квартале 2027 года.