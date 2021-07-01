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Дорожное строительство Транспорт и связь

Проект дороги через ЗИМ разработает "БКН-Проект"

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минтранс Самарской области определился с подрядчиком, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию на реконструкцию дороги по ул. Липецкой в Самаре. На торги заявилась всего одна компания - ООО "БКН-Проект". Заявку признали соответствующей требованиям.

Напомним, начальная цена контракта составила 76,3 млн рублей. Подрядчик согласился выполнить изыскания за эту сумму. В качестве источника финансирования указан региональный бюджет.

Речь идет об участке протяженностью 2,4 км, предполагается, что это будет четырехполосная дорога.

Реконструкцию нужно выполнить от Северо-Восточной магистрали до ул. Ново-Садовой. Уточнением границ займется подрядчик.

Помимо реконструкции дорожного полотна планируется также сопутствующая инфраструктура: светофоры, освещение, тротуары, велодорожки, дождевая канализация и переустройство имеющихся коммуникаций, а также озеленение.

Победитель торгов должен будет представить готовую работу — инженерные изыскания, проект планировки и межевания территории, проектную документацию — до 10 ноября 2022 года.

Проектирование будет выполнено в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 гг)".

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