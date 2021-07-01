Проект дороги через ЗИМ разработает "БКН-Проект"

Минтранс Самарской области определился с подрядчиком, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию на реконструкцию дороги по ул. Липецкой в Самаре. На торги заявилась всего одна компания - ООО "БКН-Проект". Заявку признали соответствующей требованиям.
Напомним, начальная цена контракта составила 76,3 млн рублей. Подрядчик согласился выполнить изыскания за эту сумму. В качестве источника финансирования указан региональный бюджет.
Речь идет об участке протяженностью 2,4 км, предполагается, что это будет четырехполосная дорога.
Реконструкцию нужно выполнить от Северо-Восточной магистрали до ул. Ново-Садовой. Уточнением границ займется подрядчик.
Помимо реконструкции дорожного полотна планируется также сопутствующая инфраструктура: светофоры, освещение, тротуары, велодорожки, дождевая канализация и переустройство имеющихся коммуникаций, а также озеленение.
Победитель торгов должен будет представить готовую работу — инженерные изыскания, проект планировки и межевания территории, проектную документацию — до 10 ноября 2022 года.
Проектирование будет выполнено в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 гг)".
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.