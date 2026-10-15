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"ДСК Трансстрой" за 2,7 млрд рублей капитально отремонтирует мост через реку Сок в Самарской области На путепроводе в Волжском районе завершён первый этап капремонта 70 дорог и мостов обновили в Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" В Борском завершили укладку верхнего слоя асфальта на одном из въездов ФАС заподозрила 25 компаний в сговоре при экс-главе самарского минтранса

Дорожное строительство Транспорт и связь

"ДСК Трансстрой" за 2,7 млрд рублей капитально отремонтирует мост через реку Сок в Самарской области

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Поволжуправтодор" определил подрядчика, который капитально отремонтирует мост через реку Сок на км 1029+290 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск" в Самарской области. Победителем торгов стало ООО "ДСК Трансстрой". Компания выиграла подряд на 2,7 млрд рублей.

Фото: департамент информационной политики администрации губернатора СО

Подрядчику предстоит разобрать конструкции пролетного строения нынешнего моста, отремонтировать опоры, устроить пролетные строения, подходы, сопряжения с насыпью на подходах, устроить водоотвод и проезжую часть, а также укрепить конусы.

Проектную документацию разработало ООО "ОренбургДорПроект". Предполагается, что после ремонта расчетная скорость на четырехполосном мосту составит 120 км в час. Полная длина искусственного сооружения - 284,6 м.

Согласно документации к закупке, устанавливаются гарантийные сроки: по 8 лет на земляное полотно на участках сопряжения ИССО с подходами, на главные несущие конструкции, на опорные части, откосные лестничные сходы и лестницы;по 6 лет - на основание дорожной одежды на участках сопряжения ИССО с подходами, на защитный слой, на гидроизоляцию, элементы водоотвода с проезжей части и на деформационные швы; 5 лет - на нижний слой покрытия мостового полотна; по 4 года - на верхний слой покрытия и покрытие тротуаров и т.д.

Работы продлятся с 1 января 2027 года по 15 декабря 2028 года.

ООО "ДСК Трансстрой" принадлежит депутату Самарской губернской думы Андрею Мурзову. Генеральным директором является Сергей Сурков. Компания - самарская, и жителям она была известна как "Самарастрансстрой", переименование произошло в феврале 2025 года. Это один из крупнейших дорожных подрядчиков региона, который построил развязку на Ново-Садовой, мост через реку Сок, вторую очередь Фрунзенского моста, сейчас в работе - магистраль Центральная. Также компания отремонтировала немало региональных трасс по заказу минтранса: всего насчитывается 98 госконтрактов на сумму 55 млрд рублей.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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