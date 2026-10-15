"ДСК Трансстрой" за 2,7 млрд рублей капитально отремонтирует мост через реку Сок в Самарской области

"Поволжуправтодор" определил подрядчика, который капитально отремонтирует мост через реку Сок на км 1029+290 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск" в Самарской области. Победителем торгов стало ООО "ДСК Трансстрой". Компания выиграла подряд на 2,7 млрд рублей.

Подрядчику предстоит разобрать конструкции пролетного строения нынешнего моста, отремонтировать опоры, устроить пролетные строения, подходы, сопряжения с насыпью на подходах, устроить водоотвод и проезжую часть, а также укрепить конусы.

Проектную документацию разработало ООО "ОренбургДорПроект". Предполагается, что после ремонта расчетная скорость на четырехполосном мосту составит 120 км в час. Полная длина искусственного сооружения - 284,6 м.

Согласно документации к закупке, устанавливаются гарантийные сроки: по 8 лет на земляное полотно на участках сопряжения ИССО с подходами, на главные несущие конструкции, на опорные части, откосные лестничные сходы и лестницы;по 6 лет - на основание дорожной одежды на участках сопряжения ИССО с подходами, на защитный слой, на гидроизоляцию, элементы водоотвода с проезжей части и на деформационные швы; 5 лет - на нижний слой покрытия мостового полотна; по 4 года - на верхний слой покрытия и покрытие тротуаров и т.д.

Работы продлятся с 1 января 2027 года по 15 декабря 2028 года.