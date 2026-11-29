В рамках празднования Дня матери губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с матерями региона, в числе которых были женщины, носящие почетное звание "Мать-героиня". В Самарской области таких женщин пять.

В 2023 г. указом президента РФ Владимира Путина двум многодетным матерям Самарской области Вере Мулялиной и Жанне Судаковой присвоено звание "Мать-героиня". В 2026 г. его заслужили Алина Гукасян, Нина Буравова и Эмилия Савина.

Глава региона поздравил всех присутствующих с праздником, поблагодарил за нелегкий материнский труд и подчеркнул, что многодетная семья — это особая ценность. Встреча прошла в формате чаепития. Глава региона пообщался с многодетными матерями на самые разные темы, они не только рассказали о себе, о своих семьях, но и затронули важные темы, такие как сохранение семейных традиций, поддержка многодетных семей и многое другое.

Губернатор поддержал инициативу Марины Нехоткиной по созданию мурала, посвященного многодетной матери или многодетной семье. Этот вопрос будет проработан совместно с заместителем председателя правительства Самарской области Региной Воробьевой.

"Мы работаем над стимулами финансовыми и нефинансовыми, чтобы ребята знали, что у них будет опора, когда они станут родителями, будут разные возможности деток поддерживать. Поэтому донесение до них семейных ценностей, в том числе и через такие муралы, — это здорово. Мы обязательно подумаем, как это правильно будет сделать, и на теплое время — на весну — запланируем. Мурал сделаем в Октябрьске, и это будет хорошим примером для других муниципалитетов", — сказал Вячеслав Федорищев.

Алина Гукасян поделилась своим опытом и рассказала о значимости семейных ценностей в воспитании детей в многодетных семьях. Она также поблагодарила губернатора Самарской области за ряд конкретных улучшений в пос. Чапаевский: открытие нового ФАПа в пос. Чапаевский в 2025 г., ремонт детского сада "Тополек" в 2025 г. и обустройство внутрипоселковых дорог.

Вера Мулялина отметила, что регион уделяет большое внимание многодетным семьям и отметила важность этой работы. Нина Буравова также рассказала о важности сохранения семейных традиций. Кто-то, например, собирается всей семьей в бане по субботам.

Общение и вся встреча проходили в теплой неформальной обстановке. Мамы попросили главу региона рассказать о его семье и семейных традициях. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что его родители делали акцент на образовании детей и уделяли этому вопросу самое пристальное внимание. Кроме того, глава региона рассказал душевную историю о том, как в старших классах он вместе с мамой пек дома торт.

Среди приглашенных гостей была Лидия Жабина. Она получила медаль "Материнство" еще в советское время, в 2012 г. знак отличия "Материнская доблесть" II степени. А ко Дню матери в этом году ей вручили почетный знак "Материнская доблесть" I степени.

Встреча завершилась добрыми пожеланиями от губернатора в адрес всех матерей и совместными фотографиями на память.