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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал в своем канале в мессенджере MAX о том, что более 20 вражеских беспилотников было сбито военными и отрядом "БАРС-КРЫЛЬЯ" за прошедшую ночь.