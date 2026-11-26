Прокуратура Шенталинского района Самарской области добилась возврата денег, потерянных ребенком в онлайн-игре.

В надзорное ведомство обратилась мать 13-летнего мальчика. Ее сыну в популярной онлайн-игре предложили приобрести виртуальные игровые монеты. Школьник перевел "продавцу" 10 тыс. руб. с банковской карты отца, но монеты так и не получил.

Таким образом, у другого игрока не было правовых оснований для получения денег. Сотрудники прокуратуры установили личность получателя — 15-летнего жителя Ижевска и подали иск о взыскании неосновательного обогащения. В результате деньги взыщут с законного представителя подростка из Ижевска.