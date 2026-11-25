В ночь на среду, 25 ноября, территорию Самарской области атаковали вражеские беспилотники.

Режим "Беспилотная опасность" был введен в регионе с 1:00 ночи.

В 4:33 губернатор Вячеслав Федорищев в мессенджере МАХ сообщил о работе ПВО и мобильных огневых групп.

"Идет отражение атаки ВСУ по нашей территории. Работают ПВО, мобильные огневые группы. Включены предупреждающие сирены. Соблюдайте правила безопасности. Сохраняйте бдительность, доверяйте только официальным источникам информации", — предупредил глава региона.