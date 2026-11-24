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В 2021 г. житель Нефтегорского района собрал гладкоствольное ружье из найденных на свалке предметов и личных инструментов, не имея на это разрешения. Суд признал мужчину виновным за незаконное изготовление оружия.