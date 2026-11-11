Пьяные самарцы решили напасть на прохожего и теперь отправятся в колонию

В Самаре суд вынес приговор двум местным жителям 19 и 34 лет, которых обвиняли в разбое и краже. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Будучи пьяными, мужчины решили напасть на прохожего. Около дома № 12 по ул. Дзержинского они избили потерпевшего, отобрали у него часы и мобильник общей стоимостью 36 тыс. рублей. Также один из злоумышленников снял с банковской карты жертвы 30 тыс. рублей.

Суд приговорил одного из обвиняемых к трем годам и пяти месяцам лишения свободы, а второго - к четырем годам и штрафу 15 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.