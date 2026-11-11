Пьяные самарцы решили напасть на прохожего и теперь отправятся в колонию

В Самаре суд вынес приговор двум местным жителям 19 и 34 лет, которых обвиняли в разбое и краже. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Будучи пьяными, мужчины решили напасть на прохожего. Около дома № 12 по ул. Дзержинского они избили потерпевшего, отобрали у него часы и мобильник общей стоимостью 36 тыс. рублей. Также один из злоумышленников снял с банковской карты жертвы 30 тыс. рублей.
Суд приговорил одного из обвиняемых к трем годам и пяти месяцам лишения свободы, а второго - к четырем годам и штрафу 15 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон