Самарец убил знакомого, оскорбившего его жену

В Самаре суд вынес приговор 61-летнему местному жителю, которого признали виновным в убийстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В апреле 2025 г. к мужчине и его супруге пришел в гости знакомый. Они выпивали втроем, а затем хозяин квартиры ушел в магазин за новой порцией алкоголя. В это время его жена и гость поссорились. Когда обвиняемый вернулся, в адрес женщины продолжали поступать угрозы и оскорбления. Самарец вступился за жену, взял с кухни нож и несколько раз ударил стоявшего к нему спиной грубияна в голову, шею, туловище и конечности. От полученных ранений потерпевший скончался. Убийца скрылся, но вскоре его задержали.

Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.