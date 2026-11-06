"Бесплатные консультации" обернулись кредитами и проблемами со здоровьем: суд разбирает иски к клинике "Эстетика"

Четыре жительницы Самары пытаются через суд вернуть деньги за медицинские и косметологические услуги, которые не только не помогли, но и навредили.

По их словам, приглашение на бесплатные консультации врачей - терапевта, диетолога, кардиолога, косметолога - от ООО "Эстетика" они увидели в сети "ВКонтакте". "В период с 2024 по 2026 год женщины обращались в Медицинский Центр, и там им провели некачественные консультации, в том числе у них не выяснили наличие хронических заболеваний", - уточняют в Промышленном районном суде Самары. В клинике с женщинами быстро заключили договоры на дорогостоящие процедуры - криолиполиз, детокс, инъекции для похудения, прессотерапию и другие.

Оплату клиенткам предлагали оформить в кредит прямо на месте, и именно так горожанки и поступили. Каждая потратила более 250 тыс. рублей. При этом, как утверждают женщины, перед назначением процедур у них не выясняли наличие хронических заболеваний. В итоге эффекта не было, а самочувствие ухудшилось.

Сейчас истцы добиваются возврата денег, компенсации кредитных процентов, неустойки, морального вреда и штрафа. Общая сумма требований превышает 4 млн рублей.

Суд продолжает рассмотрение дел.