"Бесплатные консультации" обернулись кредитами и проблемами со здоровьем: суд разбирает иски к клинике "Эстетика"

Четыре жительницы Самары пытаются через суд вернуть деньги за медицинские и косметологические услуги, которые не только не помогли, но и навредили.
По их словам, приглашение на бесплатные консультации врачей - терапевта, диетолога, кардиолога, косметолога - от ООО "Эстетика" они увидели в сети "ВКонтакте". "В период с 2024 по 2026 год женщины обращались в Медицинский Центр, и там им провели некачественные консультации, в том числе у них не выяснили наличие хронических заболеваний", - уточняют в Промышленном районном суде Самары. В клинике с женщинами быстро заключили договоры на дорогостоящие процедуры - криолиполиз, детокс, инъекции для похудения, прессотерапию и другие.
Оплату клиенткам предлагали оформить в кредит прямо на месте, и именно так горожанки и поступили. Каждая потратила более 250 тыс. рублей. При этом, как утверждают женщины, перед назначением процедур у них не выясняли наличие хронических заболеваний. В итоге эффекта не было, а самочувствие ухудшилось.
Сейчас истцы добиваются возврата денег, компенсации кредитных процентов, неустойки, морального вреда и штрафа. Общая сумма требований превышает 4 млн рублей.
Суд продолжает рассмотрение дел.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон